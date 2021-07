“È vero!”. Rebeca e Wolf, colpo di scena dopo Love Island Italia. La conferma in queste ore

Wolf e Rebeca sono i vincitori della prima edizione di “Love Island Italia”, il dating show condotto da Giulia De Lellis in onda in anteprima su Discover+. Single di tutte le età e origini si sono messi in gioco, accettando di rivelare anche qualche ‘sporco segreto’ del loro passato a causa di un gioco hot organizzato da Giulia De Lellis. La seconda stagione di Love Island Italia è stata confermata durante i palinsesti di Discovery, come riportato da TvBlog.

“Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci sarà, se lei non si è stancata. Il programma è un enorme successo: non possiamo dare i numeri specifici per motivi di policy. È il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscrittori ha visto tutte le puntate. Ha generato intorno al programma una quantità di visualizzazioni anche al di là della piattaforma”.

La coppia formata da Wolf e Rebeca ha vinto la prima edizione e chiamato a scegliere se condividere il montepremi o se tenere per sé i 20mila euro in paio, Wolf ha accettato di uscire dal reality show fidanzato e con il montepremi diviso al 50% con Rebeca.





“Ho 25 anni, ho origini russe, mi chiamo Wolf perché è il mio totem, è il mio animale guida. Il lupo è un animale che mi rispecchia molto, ha tanto carattere ed è un animale leale. Ho ricevuto molti messaggi dell’universo tramite cani e lupi. […] Ho iniziato a lavorare nel rugby, poi ho fatto sicurezza sotto copertura. – aveva detto il concorrente – Ho deciso di partecipare a Love Island per far fare questa esperienza alla mia anima”. Insieme a Daniel, uno degli altri single della villa, Wolf (che all’anagrafe si chiama Yevhen Halushka) ha partecipato a Mister Italia del 2019, dove il primo ha vinto la fascia Mister Italia Fiction e il secondo quella di Mister Talento.

Sulle Instagram stories, i vincitori della prima edizione di Love Island Italia hanno confermato di essere fidanzati e di trovarsi ancora in Spagna per una vacanza. Rebeca ha poi spiegato che il 13 luglio partiranno e andranno da lui per due giorni e trascorreranno due giornate insieme vicino a Cecina mentre il 16 saranno a Milano.