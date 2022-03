Love is in the air, clamoroso finale di stagione: il video-anticipazione della famosa soap

“Love is in the Air”, la soap turca in onda su Canale 5 si avvia al grande finale. Dopo il successo della prima stagione, nella seconda i protagonsiti Serkan Bolat e Eda Yıldız attraversano momenti difficili, durante il trattamento del cancro di Serkan, che diventa ossessionato dalla sua malattia, che lo porta a posticipare il suo matrimonio con Eda.

Nel frattempo rifiuta completamente l’idea di diventare padre e torna a concentrarsi solo sul suo lavoro, che lo farà separare gradualmente da Eda. Lei va in Italia per completare i suoi studi, mentre Serkan continua con la sua vita, ma quando finalmente s’incontrano di nuovo qualche anno dopo, la vita prepara a entrambi una sorpresa.





Love is in the air, finale di stagione: quando va in onda

I due hanno una figlia, Kiraz. Sebbene i due non si sono visti per cinque anni scopriranno di amarsi ancora come un tempo, da una paternità nascosta, a un perdono tanto atteso Eda e Serkan tornano insieme e lei resta incita di un altro bambino. Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 ci saranno nuovi colpi di scena.

Melo, migliore amica di Eda, rivela ad Ayfer di voler lasciare il fidanzato Burak perché il loro rapporto non è quello che lei sogna. Intanto manca sempre meno al parto e Eda e Serkan si dedicano agli esercizi di respirazione ma, le liti non mancano e mentre i due si trovano in montagna a Eda si rompono le acque e mentre la coppia sta andando all’ospedale c’è un altro imprevisto.

L’auto li abbandona e poco dopo Eda è in preda alle doglie, così i due decidono di far nascere il figlio sotto un albero. Dopo momenti di paura e ansia Eda e Serkan vedono per la prima volta il figlio Alp. Poco dopo viene mostrata una foto dell’intera famiglia ed è proprio coì che finisce la seconda stagione di Love is in the air. La puntata andrà in onda il 5 aprile.