Choc nel mondo della musica per la notizia diffusa poco fa e che riguarda il cantante di The Voice. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e nazionali, e secondo fonti della polizia, l’artista è stato colpito da un proiettile al petto ed è stata chiamata immediatamente la polizia per indagare su quello che sembra ormai un tentato omicidio.

Sul luogo della sparatoria, sono immediatamente intervenuti gli operatori del soccorso medico, i quali hanno stabilizzato il cantante sul posto, per poi caricarlo sull’ambulanza e trasportarlo a sirene spiegate nel più vicino ospedale, dove ora lotta tra la vita e la morte.





Il cantante di The Voice Kendji Girac colpito da un proiettile, è gravissimo

Il cantante francese Kendji Girac, tre milioni di follower su Instagram, che aveva raggiunto il successo anche fuori dalla Francia grazie alla vittoria della terza stagione di The Voice France, è stato colpito da un proiettile e adesso è in pericolo di vita. L’artista ha raggiunto la fama grazie a canzoni come “Andalouse”, “Bebeto”, “Dans mes bras”. Come scrivono i quotidiani francesi ora è in prognosi riservata.

I proiettili lo hanno colpito al petto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bordeaux. Stando a quanto scrive BFMTV citando alcune fonti, il cantante “è stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco in un’area di accoglienza dei viaggiatori a Biscarrosse (Landes)”. Il giornalista di Tf1 Raphaël Maillochon ha raccontato il fatto con un tweet: “I servizi di emergenza sono chiamati a intervenire in un passaggio della comunità Traveller per un uomo ferito da arma da fuoco”.

Hello les amis! J’ai hâte de vous retrouver au concert de Abidjan le 24 février 2024 ❤️ Réserve ton billet ici : https://t.co/hsMy2YQwLN pic.twitter.com/mtGwAP2Ryj — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) February 14, 2024

“Sul posto hanno notato che la vittima era il cantante Kendji Girac. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola al petto. L’artista è stato evacuato all’ospedale di Bordeaux con una prognosi in pericolo di vita. Inchiesta affidata alla brigata di ricerca di Parentis-en-Born (40) con il supporto della sezione di ricerca della gendarmeria di Pau”.