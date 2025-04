Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2025. Tre concorrenti dati praticamente per sicuri non dovrebbero più volare in Honduras. Quindi, sarebbero stati esclusi dal cast che prenderà parte al reality show di Veronica Gentili a partire dal prossimo mese di maggio. Una situazione che ha lasciato di stucco il pubblico.

Le anticipazioni sull’Isola dei Famosi avevano infatti fatto riferimento alla quasi certezza che questi tre concorrenti potessero diventare parte integrante del programma di Canale 5. Invece a sorpresa, stando alle dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbero state fatte altre scelte.

Isola dei Famosi 2025, tre concorrenti saltano: chi sono

Per Veronica Gentili non si mette quindi benissimo, infatti la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi non avrebbe ancora un cast ben definito. C’è comunque una notizia che l’ha leggermente rasserenata, dato che sebbene ci siano tre concorrenti che sarebbero saltati, c’è un vip che invece potrebbe accettare a breve, ovvero l’allenatore di calcio Serse Cosmi.

Parpiglia ha quindi svelato dettagli nella trasmissione Studio 100, sia su Cosmi che sui tre concorrenti che non dovrebbero più esserci: “Saltano con contratti alla mano come concorrenti, quindi saltano, perché sono piaciuti come idee ma c’erano i contratti già firmati. Hanno convinto, ma c’è stato un intoppo finale. Non ci saranno Er Gennaro, Chiara Basso e attenzione, in bilico anche la partecipazione di Camila Giorgi. Invece, corteggiatissimo, l’allenatore, uno tra i più spiritosi, che ci ha fatto ridere ai tempi di Mai Dire Gol, Serse Cosmi. Serse Cosmi può essere il nome nuovo della nuova edizione del programma di Veronica Gentili”.

Tra le papabili naufraghe ci sarebbero invece Carmen Russo ed Antonella Mosetti, anche se pure in questo caso non abbiamo ancora ufficialità.