Brutte notizie per Loretta Goggi e il suo programma “Benedetta Primavera”. L’amatissima cantante, artista poliedrica tanto da esibirsi nel corso degli anni anche come doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, showgirl, imitatrice, ballerina e scrittrice, è reduce da un’importante esperienza tv. Loretta è tornata infatti a condurre su Rai1 un one woman show intitolato appunto “Benedetta Primavera”.

Al suo fianco c’è stato il duo comico composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nonostante Loretta Goggi possa vantare tanti fan il suo show non ha convinto tutti. Anche se, va detto, il programma è riuscito a tenere testa a “Felicissima Sera” di Pio e Amedeo e trasmesso su Canale 5. Show che l’anno scorso era stato un successone. Purtroppo ciò non è bastato e i vertici Rai pare abbiano preso una decisione non certo bella per la cantante e showgirl.

Loretta Goggi, pessima notizia per il suo “Benedetta Primavera”

Il magazine Vero ha sganciato la bomba: “Non ci sarà una seconda edizione dello show di Loretta Goggi“. Dunque non una bella notizia per la conduttrice che, durante una delle ultime puntate di Benedetta Primavera aveva imitato la regina Elisabetta e tra l’altro si era lasciata scappare pure una parolaccia generando l’ilarità del pubblico.

Luca e Paolo, volendo fare un tributo alla lunga carriera di Loretta Goggi, hanno inoltre sottolineato come tutti i grandi personaggi della tv coi quali lei ha lavorato sono morti. Insomma lei, a 72 anni, continua a resistere ma ormai rappresenta una generazione di artisti talentuosi e di grande professionalità che però non torneranno più. E di sicuro non tornerà “Benedetta Primavera”, almeno per ora. E questo nonostante gli ascolti non siano stati così male considerando che nelle quattro puntate i telespettatori sono stati in media 2 milioni e 700 mila (16,97% di share). Ma non tutto è perduto.

I fan di Loretta Goggi possono, infatti, stare tranquilli. Un altro impegno della showgirl è quello di giurata nel programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show“. Al suo fianco ci sono Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello: “L’attrice però – leggiamo su Vero – tornerà in giuria nella prossima edizione del fortunatissimo show condotto da Carlo Conti”. Lo stesso presentatore ha dichiarato al Fatto Quotidiano: “È un equilibrio perfetto che non si può cambiare”.

