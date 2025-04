Scatta il gossip su Lorenzo Spolverato. Mentre molti fan sperano ancora in una riappacificazione con Shaila Gatta, sui social si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile flirt tra l’ex concorrente del Grande Fratello e una donna famosa. E proprio lei, al centro delle voci di questi giorni, ha deciso adesso di dire la sua.

Già solo la notizia di Lollo con un’altra donna che non fosse Shaila ha infiammato i social. Il pubblico è diviso: da un lato c’è chi sostiene che Lorenzo abbia tutto il diritto di voltare pagina, soprattutto dopo come è stato lasciato in diretta dalla ballerina – parole pesantissime incluse. Dall’altro lato, però, c’è chi non riesce a credere che un amore così grande possa finire nel giro di due settimane. Se Lorenzo ha davvero iniziato una nuova frequentazione, allora – dicono i più critici – il sentimento per Shaila forse non era così autentico.

Ma chi sarebbe questa presunta nuova fiamma? Si parla di una figura nota, una giornalista e scrittrice: Valentina Pelliccia. Con oltre un milione di follower su Instagram, Valentina ha fatto parlare di sé dopo aver lasciato un commento di apprezzamento sotto l’ultimo post di Lorenzo. Era seguito il “mi piace” di risposta da parte di lui.

Un fan, incuriosito, ha deciso di chiedere direttamente a Valentina se ci fosse davvero qualcosa tra loro. La sua risposta è stata: “Ci scriviamo. Non lo conosco dal vivo. E poi… sono affari miei”, ha risposto la diretta interessata. E Lorenzo? Anche lui, nei giorni scorsi, ha voluto dire la sua con un messaggio chiaro pubblicato sui social. Su questo e anche sulel voci sulla sua presunta omosessualità.

#SHAILENZO i giorni difficili di spolverato! A scrivere a Valentina e come lei altri 300 @shaylinkaa brava shaila avanti così ti sei salvata…innamorato del successo non di te pic.twitter.com/1MYSYbo00W — noa (@cucci229023) April 12, 2025

“Mi vedo costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento. Ribadisco che non c’è mai stato nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione, e attualmente non sto frequentando nessuno, nemmeno un’altra donna. Tutto ciò che gira sui social, in particolare su TikTok, è solo frutto dell’immaginazione della gente”.

Le voci a cui si riferisce Spolverato erano iniziate già durante il Grande Fratello, quando era circolato il gossip su una presunta relazione passata con un giovane stilista, Saro Mattia. A rendere ancora più esplosiva la situazione era stata la madre di Shaila, la signora Luisa, che entrando nella Casa aveva sussurrato alla figlia: “Lui è gay, lo dicono tutti. Me lo ha detto anche Tommaso.” Ma Lorenzo ha sempre smentito, fin dal primo giorno.