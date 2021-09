La notizia è arrivata sui social poco fa. A darla è la neo mamma, al settimo cielo. Le sue sensazioni affidate a un lungo post su instagram in cui racconta gioie e difficoltà. “L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36 pesa 3,5kg per 52cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo, il mio capolavoro. Si è fatto aspettare perché è nato di 41 settimane +3..ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo! Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo”.



“… per la serie “donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire… è proprio così! Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero..grazie a Dio! Ho scoperto una cosa nuova di me con l’esperienza del parto… pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti e invece no. Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia…”.



Poi continua: “Il che non ha ugualmente nulla di femminile però mi fa sentire un po’ fiera di me…perché pensavo, seriamente, di essere una cagasotto. Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole..Sono mamma!”. Lei è Lorena Cacciatore, attrice palermitana lanciata da Il Paradiso delle Signore e Tutto può succedere, che vanta anche ruoli in Don Matteo, Mina Settembre e altre fiction di successo.







Da tre anni Lorena Cacciatore fa coppia fissa con il calciatore del Genoa Federico Marchetti. Una relazione che si è fatta subito seria: oggi Lorena e Marchetti, rispettivamente classe 1987 e 1983, sono una famiglia. A Federico, Lorena Cacciatore deve anche una grande vittoria, quella sulla bulimia: e che l’ha aiutata a uscire dal tunnel della bulimia: “Federico mi ha salvato la vita. Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno”.



“Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire”. E ancora aveva aggiunto Lorena Cacciatore: “Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo”