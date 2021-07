Annuncio a sorpresa della nota attrice italiana, poi la confessione. Non solo in dolce attesa del primo figlio, ma anche la rivelazione privata che sottolinea quanto l’amore possa rappresentare la luce in fondo al tunnel. La notizia della gravidanza arriva solo oggi. Il volto de Il Paradiso delle Signore può festeggiare importanti traguardi.

Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzarla in Tutto può succedere, nella fiction di successo Il paradiso delle signore, in L’ispettore Coliandro. Una passione quella per il cinema e il teatro, che dal suo debutto nella soap Agrodolce ad oggi, ha condotto l’attrice palermitana a collezionare sempre tanti successi. E oggi quel successo arriva anche nella vita privata.

Stiamo parlando di Lorena Cacciatore, classe 1987, e al suo nome possono essere ricondotte diverse pellicole come Provaci ancora prof!, Un posto al sole, Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore, Tutto può succedere, L’ispettore Coliandro, Don Matteo, Mina Settembre. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale di Lorena Cacciatore?





Dopo ben sette lunghi anni di relazione con il collega Alessio Vassallo, oggi l’attrice è felice al fianco del portiere del Genoa Federico Marchetti. Sono ormai tre gli anni vissuti insieme al portiere e tanti i traguardi raggiunti. A lui Lorena Cacciatore deve anche una grande vittoria, quella sulla bulimia: e che l’ha aiutata a uscire dal tunnel della bulimia: “Federico mi ha salvato la vita. Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno”.

“Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire”, e ancora: “Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo”. E il settimo mese di gravidanza è la prova che l’amore riesce davvero a vincere su tutto. Il bebè sarà un maschietto e si chiamerà Edoardo.