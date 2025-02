Laureata in lingue e letterature straniere alla Sapienza a Roma con 110 e lode, Lorena Bianchetti parla francese, spagnolo, inglese e ha studiato per due anni il russo. Direttore artistico, autrice e conduttrice dell’incontro, avvenuto il 5 ottobre 2016 nell’aula Paolo VI in Vaticano, di papa Francesco con Ban Ki-Moon e Thomas Bach dal titolo “Sport And Faith at the Service of Humanity”.

Attualmente Lorena Bianchetti è direttore artistico, autrice e conduttrice della Via Pacis, evento promosso dal Vaticano, comune di Roma e Fidal (federazione di atletica leggera) che si svolgerà a Roma il 17 settembre 2017. In Rai conduce ed è uno degli autori del programma “A sua immagine“, programma di Rai uno in collaborazione con la conferenza episcopale italiana in onda il sabato alle 17.10 e la domenica alle 10.30.

Lorena Bianchetti ha debuttato negli anni Novanta in Rai, dove ha condotto decine e decine di programmi come La Corrida (è stata valletta di Corrado nel 1997), Al posto tuo, Domenica In, Lo Zecchino d’Oro, L’Italia sul Due, Parliamone in Famiglia.





Lorena Bianchetti è sposata dal 2015 con Bernardo De Luca, un imprenditore romano, attivo nel campo della ristorazione. Più piccolo di un paio d’anni della conduttrice, ha deciso di sposarla dopo un solo anno di fidanzamento. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. È proprio lui il mio “lui”, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta ‘Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà’, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo”, ha rivelato Lorena Bianchetti al settimanale Intimità.

La conduttrice diventata mamma il 5 marzo. L’annuncio era arrivato via Instagram proprio dal profilo della Bianchetti, che aveva pubblicato uno scatto tenerissimo e un messaggio commovente. Nella foto si vedeva un fiocco nascita rosa a forma di stella e con tanti cuoricini, in cui spiccava la frase: “Benvenuta Estelle”. La conduttrice di ‘A sua immagine’, inoltre, ha spiegato di essere la donna, la moglie e la mamma di amici grazie al fatto di essere cresciuta in una famiglia umile che le ha trasmesso valori soldi e importanti.

”Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale. – ha spiegato Lorena Bianchetti in una recente intervista – Mi ha insegnato il senso dell’onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. È stato difficile ma è stato l’ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza. I miei genitori hanno fatto. Un esempio di umiltà, passione è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro”. Lorena Bianchetti è nata a Roma il 9 febbraio 1974. È alta 170 centimetri e pesa 60 chili.