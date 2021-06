“Mamma chioccia e la sua pulcina“. Lorella Cuccarini, tutti impazziti per l’ultima foto. Pioggia di cuori: ecco con chi è

Lorella Cuccarini, la dedica arriva oggi sotto gli occhi di tutti. I follower della conduttrice non possono che continuare a seguire gioiosamente la vita professionale e privata dell’ex insegnante di Amici. Nelle ultime ore la dedica ha conquistato l’attenzione di tutti, e la foto con la ballerina della scuola più gettonata d’Italia è stata inondata di una cascata di cuori.

Un solo scatto per riconoscere sul loro viso tanto affiatamento e complicità. Lorella Cuccarini ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram e si è mostrata insieme alla ballerina Rosa Di Grazia. Un talento che Lorella Cuccarini ha sempre notato e che oggi, nonostante qualche settimana dalla fine del programma e dalla vittoria di Giulia, emerge in tutta la sua convinzione.

Una dedica ma anche una promessa, perché la scuola di Amici riesce anche a creare rapporti di stima durevoli nel tempo. Non solo amori tra i banchi di scuola, ma anche dialogo e scambio di esperienze professionali e di vita: “Guardate un po’ chi mi è venuta a trovare. Mamma chioccia e la sua pulcina”, e Rosa ha così ricambiato la stima della sua insegnante con parole decisamente ricche di affetto sincero.





“A lei che non ci perderemo mai di vista. E’ una promessa. Onorata e grata! Un bene immenso. Nel mio cuore”, e ancora: “A lei che ha creduto in me sin dall’inizio. Che non smetterò mai di ringraziare per ogni piccola attenzione, insegnamento, anche solo un semplice sguardo più di mille parole, lavoro, dedizione”.

E tutto questo nonostante la ballerina sia stata spesso bersagliata dalla più severa della scuola di Maria De Filippi, Alessandra Celentano. Critiche che in ogni caso, rafforzano e che davanti alle quali non occorre fare altro che dimostrare la determinazione e la voglia di continuare a dare il meglio di se stessi: “Nonostante le critiche non mi ha mai fatto perdere la luce negli occhi, la fame e la forza di continuare a realizzare i propri sogni, con l’unica risposta lavoro”.