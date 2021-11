“Non l’avrei mai immaginato”. Lorella Cuccarini ancora incredula. Ma felice: una notizia pazzesca dopo tanti anni

Lorella Cuccarini, i ringraziamenti in diretta dopo il grande successo. A volte il passare del tempo non fa altro che rendere un successo ancora più grande. È proprio quello che sta accadendo a Lorella Cuccarini che, dopo aver scoperto cosa stesse accadendo su Tik Tok, non ha potuto che dimostrare gratitudine e gioia.

Il nome di Lorella Cuccarini continua a essere il più acclamato dal pubblico italiano. E la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi non ha fatto che mettere una ciliegina sulla torta e fare brindare alla grande vittoria. Una vera sorpresa scoprire, infatti, che lo storico brano ‘La notte vola’, nonostante gli anni trascorsi al lancio, stia continuando a cavalcare la cresta del successo. Lo si apprende dalla numerose condivisioni su Tik Tok.

“A 32 anni dall’uscita de ‘La notte vola’ il brano diventa trend su Tik Tok. Non avrei mai pensato di superare tre milioni di views con un video e vedere una challenge condivisa da tanti ragazzi”, ha affermato Lorella più che emozionata.





Poi il momento dei sentiti ringraziamenti a chi ha reso possibile che tutto questo potesse accadere. Fan per primi, ovviamente, ma senza dimenticare anche il pubblico di Amici e gli autori del programma: “La forza della tv e del pubblico di giovanissimi. Grazie a tutti e grazie ad Amici 21“.

E proprio a proposito del talent show di Maria De Filippi, la sfida a cui è andato incontro LDA così come voluto da Anna Pettinelli, pare abbia chiamato la stessa Lorella a intervenire per spezzare una lancia a favore del figlio di Gigi D’Alessio.

Se per Anna Pettinelli il giovane talento non sembra dimostrare molta originalità nella scrittura, per Lorella Cuccarini tutto questo sembra essere un inutile accanimento contro di lui. Visioni diverse che vanno rispettate, non credete?