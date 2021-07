Lorella Cuccarini spegnerà presto 56 candeline e ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi cui ha svelato i progetti professionali imminenti. Ma ha anche parlato del marito, Silvio Testi: sono sposati da 30 anni e tra loro va tutto a gonfie vele.

“Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui”, ha detto Lorella Cuccarini per poi spiegare che il segreto del suo matrimonio è quello di essere attenti l’un l’altra, tenere sempre alta l’attenzione sulla dolce metà e sapersi ascoltare, anche quando c’è silenzio. Una regola che applica anche con i suoi figli perché convinta che non tutti sanno esternare i problemi e che quindi bisogna “trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”.

Lorella Cuccarini, arriva la conferma

Quindi il capitolo lavoro. Com’è noto Lorella Cuccarini ha dato il suo addio alla Rai dopo aver condotto in tandem con Alberto Matano la Vita in Diretta: “La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”. Poi, la scorsa stagione televisiva Lorella Cuccarini è entrata nella squadra di Maria De Filippi, ad Amici.





E da quando si è conclusa l’ultima edizione di Amici, tutti a cercare di capire chi resta e chi no. Beh. Lorella Cuccarini ci sarà tra i prof del talent seguitissimo di Canale 5: Maria De Filippi ha detto ‘sì’. La notizia è freschissima, come ha raccontato la stessa Lorella Cuccarini al settimanale diretto da Umberto Brindani, spiegando di aver avuto di recente una telefonata con la padrona di casa.

“Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, ha rivelato ancora Lorella Cuccarini che quindi è sicuramente al settimo cielo vista la soddisfazione che le ha dato il talent. Ma i progetti con Maria De Filippi potrebbero non finire con la collaborazione nella scuola più famosa della tv. Lei, almeno, non li esclude affatto: “Perché no? Non avrei dubbi”.