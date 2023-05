Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Nina Morica, si è conquistata la popolarità grazie ad alcune ospitate in televisione, soprattutto all’interno degli show condotti da Barbara D’Urso. La donna era una presenza fissa tra il Live Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque quando il figlio ha inscenato una sorta di sparizione preoccupando tutti. Proprio la donna era stata protagonista di diverse puntate dei programmi Mediaset per lanciare appelli affinché il figlio si rifacesse video.

All’epoca dei fatti Luigi Favoloso era fidanzato con l’ex modella Nina Moric, con la quale aveva avuto una serie di discussioni molto pesanti. Durante la puntata di Domenica Live del 12 gennaio 2020, l’ex moglie di fabrizio Corona aveva affermato: “Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria“.

Leggi anche: Live, Gianluigi Nuzzi contro la madre di Luigi Mario Favoloso: “Suo figlio sparito e lei qui così?”





Loredana Fiorentino, che fine ha fatto la mamma di Luigi Favoloso

A difendere il figlio pubblicamente Loredana Fiorentino, soprannominata ”La Favolosa”, che aveva approfittato dell’interesse per partecipare a vari salotti tv, in particolare quelli di Barbara D’Urso. Favolosa, come l’ha battezzata proprio Barbara D’Urso, si chiama Loredana Fiorentino è nata nel luglio 1970 e abita a Torre del Greco. È divorziata e ha due figli. Quando il figlio era sulla cresta dell’onda grazie al Grande Fratello e alla sua relazione con Nina Moric, Loredana ha manifestato tutto il suo interesse per la tv.

Sul profilo Instagram Loredana Fiorentino pubblicata foto che la ritraggono in pose sexy. Poi ci sono foto di selfie e in luoghi che ha visitato. Nessuna ombra del figlio Luigi Favoloso, che da qualche anno pare abbia ritrovato la felicità accanto alla showgirl Elena Morali. In questi giorni la 52enne è tornata a fare parlare di sé per la sua discesa in politica. Come riporta Biccy, infatti, la mamma di Luigi favoloso è candidata alle elezioni amministrative del paese in cui vive.

Loredana Fiorentino è candidata alle amministrative di Torre del Greco con la lista ‘La Svolta’ di Ciro Piccirillo. “Insieme possiamo dare una vera svolta alla nostra città. Per una città migliore sotto tutti i punti di vista, arte, cultura, spettacolo, turismo e soprattutto senso civico. La nostra città siamo noi, rendiamola all’altezza delle sue potenzialità“, ha scritto sul suo profilo Facebook pubblicando la foto dei suoi ‘santini’.