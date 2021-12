“Sei un para***”. Gigi D’Alessio, l’inaspettato colpo basso a The Voice Senior arriva da lei

A The Voice Senior si presenta una maestra che insegna alle scuole medie. Si chiama Cosetta Gigli, ha 61 anni e presenta un genere “dimenticato”, l’Operetta. I giudici comprendono subito l’originalità dell’artista e della sua performance. La prima a premere il bottone è stata Orietta Berti, seguita da Clementino e da Loredana Bertè. A non girarsi, a sorpresa, è stato il quarto giudice Gigi D’Alessio. E per questo motivo si è preso una bella strigliata da Loredana Bertè.

Gigi D’Alessio ha spiegato il motivo per cui non si è girato: infatti, vedendo che Orietta Berti aveva premuto il bottone per prima, ha preferito che lei avesse ‘l’opzione’ su Cosetta Gigli. Un gesto altruista da parte del cantante che, però, non ha trovato d’accordo Loredana Bertè per nulla convinta dalla spiegazione del cantautore campano, messo immediatamente alle strette.

“Ma chi ci crede?”, ha esordito Loredana Bertè, rivolgendosi a Gigi D’Alessio, il quale ha ribattuto: “Non ci credi? Secondo te, io sono sordo?”. A questo punto la rocker ha lanciato la stilettata al napoletano, provando a smascherarlo: “No, sei un par***lo”. Risate e brusio in studio. “Siete malpensanti, tutti”, ha concluso D’Alessio, tra il serio e il faceto. Alla fine Cosetta Gigli ha, indirettamente, dato ragione all’ex compagno di Anna Tatangelo, scegliendo Orietta Berti, ritenuta tra i coach la figura più adatta al suo stile musicale.





Durante la puntata di sabato 3 dicembre si è esibito anche Fabrizio Pausini, il padre di Laura Pausini, che ha scelto una chicca musicale, il brano “Io Tra Di Voi” di Charles Aznavour. La decisione di portare un simile brano ha convinto tutti i giurati i quali, dopo aver scoperto che l’artista era il papà della famosa popstar romagnola sono rimasti stupiti e meravigliati. Alla fine Fabrizio Pausini ha scelto come coach Gigi D’Alessio.

La puntata delle blind audition è stata aperta da Franco Tortora, cantante romano che ha avuto un discreto successo nel corso degli anni Settanta e Ottanta. Anche la sua esibizione è stata molto apprezzata da tutti e quattro i giudici. Ognuno di loro lo voleva nella sua squadra e Franco Tortora ha optato per Orietta Berti. Con lei proseguirà il suo percorso all’interno di The Voice Senior.