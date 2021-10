Gelo in studio dopo il commento che ha spiazzato tutti. Un programma non del tutto baciato dalle stelle, nonostante il titolo che sembrava promettere per il meglio. Star in the Star arriva a fine corsa. Dopo l’eliminazione di Zucchero, dietro cui si nascondeva il volto di Adriano Pappalardo, e quella di Madonna, le maschere rimaste in gara sono state quelle di Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson, Mina, Pino Daniele. Ma nel corso della puntata non poteva mancare l’imprevisto.

A mettere quasi tutti d’accordo, l’esibizione della finta Lady Gaga, che ha così conquistato i complimenti del team dei giudici. Tra la giuria dei giudici composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, è stato proprio l’attore a pronunciarsi per primo: “È forte, mi piace come canta, come si muove”.

Le parole di Claudio Amendola hanno ulteriormente preso vigore dopo il commento della padrona di casa, Ilary Blasi, che ha così aggiunto riguardo l’esibizione che pare abbia conquistato l’approvazione generale: “È entrata proprio nel personaggio, anche durante le prove canta in inglese”. Non è stata da meno anche la finta Mina che, a parere di Marcella Bella, ha decisamente messo in crisi tutti per una valutazione finale.





“So quanto sia difficile la sua vocalità. Devo dire che fra Lady Gaga e Mina c’è una bella lotta”. E dopo il commento della cantante, anche il giudice Andrea Pucci ha del tutto stravolto la sua opinione a riguardo: “Questa sera l’aspetto sensuale della prestazione mi ha accattivato”. Poi i riflettori sono rimasti accesi proprio su di lui. Il motivo?

Pare che Andrea Pucci si sia lasciato andare ad alcune considerazioni ironiche, che però in un primo momento non sono state del tutto comprese. Il giudice ha commentato l’esibizione di Loredana Bertè: “È stata la mia amante”. Non appena pronunciata la frase, in studio è subito calato il gelo. Poi, fortunatamente, tutto è tornato alla normalità e la gara ha ripreso la sua corsa.