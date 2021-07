Chi di voi non ha mai guardato nemmeno una puntata della famosissima serie televisiva, originaria della Spagna, ‘Paso Adelante’? Siamo certi che sarete davvero in pochi, visto che le avventure dei protagonisti hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di persone. E una delle star è stata senza ombra di dubbio Lola. Ricordiamo che la serie era incentrata su alcuni ballerini e attori che frequentavano una scuola nella capitale spagnola, Madrid. E la stessa è andata in onda dal 2002 al 2005.

Ci sono state quindi sei stagioni, che hanno appassionato davvero il pubblico. Però in Italia è stata trasmessa dal 2004 al 2006 e Lola Fernandez, oltre ad essere bellissima, era molto dotata. Infatti, era davvero abilissima nel cantare e nel ballare e ha fatto innamorare tantissimi uomini. A ‘Paso Adelante’ aveva purtroppo dovuto fare i conti con la morte della madre e si era dovuta rimboccare le maniche per aiutare il resto della sua famiglia. Ma andiamo a vedere oggi com’è diventata l’attrice che la impersonava.

Lola Fernandez era dunque interpretata a ‘Paso Adelante’ da Beatriz Luengo, che oggi ovviamente ha dato una vera e propria sterzata anche alla sua vita sentimentale. Molti di voi non lo sapranno, ma è unita in matrimonio con uno dei protagonisti della serie tv. Infatti, si è sposata con l’attore Yotuel Romero, ovvero Pavel. Le nozze si sono celebrate nel 2008 e hanno anche avuto la gioia di diventare due volte genitori. I loro due figli sono venuti alla luce sei anni fa e l’ultimo proprio nel 2021, qualche mese fa.





Beatriz Luengo, classe 1982, è nata proprio a Madrid e si è specializzata in canto e danza alla ‘Royal Academy of Dance’. Nella sua esperienza professionale ha anche recitato in alcuni musical come ‘Grease’, ‘Annie’ e ‘Peter Pan’. Nel 2007 ha trionfato al Midem Festival di Cannes vincendo l”European Border Brokers Awards’. Con l’attuale marito si è conosciuta nel 2003, l’anno prima del matrimonio. Al cinema si registra anche una sua esperienza come voce nella pellicola ‘Trilli e il tesoro perduto’.

Oltre che per Beatriz Luengo, anche Robert di ‘Paso Adelante’ è ovviamente cambiato. L’attore si chiama Miguel Ángel Muñoz Blanco. Nel 2016 ha partecipato e vinto il talent di cucina Masterchef. Capitolo vita privata. Al momento non si sa se Miguel abbia una relazione stabile, ma all’epoca di Paso Adelante aveva fatto sognare i fan insieme a Monica Cruz.