Edoardo Franco è il vincitore della dodicesima edizione di Masterchef: 26 anni da Varese, è un giramondo e nella sua vita ha fatto anche il rider ad Amburgo in Germania per un anno e mezzo. “È nato tutto per scherzo, come spesso succede: un mio amico si era iscritto a MasterChef, mi ha detto “dai iscriviti anche tu”, e io l’ho seguito. Non conoscevo bene la trasmissione, avevo visto solo un’edizione, quella numero 8 vinta da Valeria, durante il lockdown con la mia ex ragazza”, ha detto in una intervista al Corriere della sera.

“L’avevamo vista in streaming per altro, neanche avevamo l’abbonamento – prosegue -. Perciò sono arrivato a Milano con la mia passione per il cibo e il mio carattere, che prevede di andare d’accordo con tutti. Sono proprio fatto così, per me è fondamentale: se non vado d’accordo con le persone io in un posto non ci resto. Il momento più difficile lo avete visto tutti, è stato in finale con il dolce. Poi certo ho avuto i miei up&down, con la melanzana, la carpa… ma finivano lì. Dopo una prova pensavo alla successiva, non mi soffermavo troppo su quello che non era andato”.

Leggi anche: Masterchef, l’aspirante chef Franco distrugge i giudici. Nessuno aveva mai osato tanto (VIDEO)





Masterchef, Edoardo si fa tagliare i capelli da Bruno Barbieri

E dopo il successo a Masterchef Italia per Edoardo Franco è arrivato il momento tanto temuto. Durante questa edizione aveva fatto una scommessa con lo chef Bruno Barbieri: se avesse vinto, gli avrebbe tagliato i capelli in diretta in piazza Duomo. Scommessa mantenuta: sui social è stato pubblicato il video in cui lo chef stellato prende forbici e rasoio e taglia i capelli a Edoardo Franco in mezzo a due ali di folla che non si è voluta perdere il momento tanto pubblicizzato.

Arrivati in Piazza Duomo, lo chef e il vincitore di Masterchef si sono abbracciati tra le urla e gli applausi della gente che si è precipitata nel centro meneghino per assistere dal vivo al momento tanto atteso: il taglio dei capelli. “Con baffi o senza baffi?”, chiede al pubblico Barbieri prima di passare all’azione. Spruzzino alla mano e via.

Lo chef divide in modo accurato le ciocche, o “le tagliatelle” come le chiama lui, di Edoardo Franco e dà un taglio netto ai suoi capelli, lasciando tuttavia ben visibile la frangetta. La diretta social è stata seguita da quasi 40mila persone che hanno mostrato entusiasmo tra i like e i commenti. Anche Edoardo Franco hafatto una promessa a chef Barbieri: se avesse vinto, gli avrebbe regalato l’iconica salopette viola che ha indossato nel corso della dodicesima edizione di Masterchef. E anche questo patto è stato onorato.