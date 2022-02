“Padre e figlio vip in Honduras”. Voce bomba sull’Isola dei Famosi: doppio colpo tutto in famiglia

Ormai siamo vicini alla nuova edizione dell’atteso reality show di Ilary Blasi, ovvero ‘L’Isola dei Famosi 2022’. Subito dopo la fine del ‘GF Vip’, Alfonso Signorini lascerà quindi spazio alla collega, pronta per una nuova entusiasmante avventura. C’è attesa per capire chi possa diventare il successore di Awed, ma in attesa dell’inizio del programma, previsto per lunedì 21 marzo, stanno uscendo fuori i nomi dei possibili concorrenti. E ora è emersa una bomba: potrebbero esserci padre e figlio ovviamente vip.

Intanto, ‘L’Isola dei Famosi 2022’ deve fare i conti con il rifiuto di Loredana Lecciso. Nei giorni scorsi ha rotto il silenzio dalle colonne del settimanale ‘Nuovo Tv’: “Ho declicato l’invito. Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà”. Quindi sulla partecipazione di Jasmine (che avrebbe dovuto partecipare in coppia con lei, tra i motivi alla base delle sua rinuncia) ha detto: “Senza telefono non sa stare, faticherei a immaginarmela. Normale averlo sempre con sé”.

Il sito che sta fornendo giorno dopo giorno notizie interessanti su ‘L’Isola dei Famosi 2022’ è ‘TvBlog’, che stavolta è andato anche oltre ed è riuscito ad avere in anteprima un doppio nome clamoroso. Se n’era parlato anche in passato, ma adesso pare proprio che i tempi siano diventati maturi. Avremmo la possibilità di vedere in Honduras un padre e un figlio famosi, che sicuramente creerebbero delle situazioni molto interessanti e che terrebbero il pubblico piazzato davanti al piccolo schermo.





Dunque, vediamo cosa ha annunciato in anteprima ‘TvBlog’ sull’imminente edizione de ‘L’Isola dei Famosi’: “Come sappiamo, l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi vedrà in gara fra di loro coppie di concorrenti e concorrenti singoli. Oggi siamo in grado di darvi i nomi di una coppia di concorrenti che pare siano in predicato di prendere parte a questa nuova edizione. Si tratta di Jeremias Rodriguez, che dovrebbe essere in gara insieme al padre Gustavo Rodriguez. Un’accoppiata dunque di Rodriguez starebbe per approdare nel programma”.

Dunque, il fratello e il padre di Belen Rodriguez sono pronti a sbarcare in Honduras. Poi ‘TvBlog’ ha concluso così la sua anticipazione bomba: “Il papà e il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez alla corte della bella e brava Ilary Blasi. Niente di certo, ma se ne sta parlando”. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capire se arriveranno comunicati ufficiali.