Ospite di Verissimo, Lino Banfi ha ripercorso la sua carriera e ha parlato della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Una chiacchierata toccante che ha commosso anche il pubblico. L’attore pugliese è padre di due figli, Walter e Rosanna, che oggi hanno più di cinquanta anni e con i quali condivide un rapporto speciale. Ha anche aiutato a far nascere la sua primogenita nel 1963, emozionato e un po’ impacciato.

“Mi hanno dato in mano la placenta, non sapevo cosa fosse e l’ho buttata nel gabinetto del palazzo”. A distanza di anni, ha anche assistito alla nascita dei suoi due nipoti (Virginia e Pietro), avuti entrambi dalla figlia Rosanna, e ha celebrato il matrimonio civile della prima. Un rapporto speciale con tutta la famiglia, di cui Lino è decisamente orgoglioso: “Mi fa piacere essere l’albero e loro tutti i rami affezionati a me”.

Fra qualche mese per Lino Banfi saranno nozze di diamante con la moglie Lucia Zagaria, che da tempo malata di Alzheimer: “Il primo marzo faremo 60 anni di matrimonio”. Silvia Toffanin gli chiede il segreto di un amore forte e duraturo: “Non c’è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demolisce più”. Anche se si era ripromesso di non commuoversi, Lino Banfi a stento trattiene le lacrime quando parla della sua compagna di vita (anche se preferisce non soffermarsi sul suo stato di salute), che durante la pandemia gli ha rivolto qualche insolita domanda.





“Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”. Il nonno più celebre d’Italia, piange e non vuole nemmeno immaginare una vita senza la moglie al suo fianco: “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”.

Infine Lino Banfi ha ricevuto un messaggio da Albano Carrisi, entrambi pugliesi, nonni e con un forte amore per la loro famiglia. Lino Banfi e Al Bano sono due grandi amici. Durante la puntata di Verissimo, il cantante di Cellino San Marco ha voluto dedicare all’amico pugliese un saluto: “Tu sei nonno d’Italia, sei Lino. Ti voglio bene. Ci unisce la pugliesità, l’amicizia, la voglia di far bene il nostro mestiere e la voglia di vita che non è seconda a nessuna”.