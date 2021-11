Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Dubai, dove l’attrice italiana è stata coinvolta in una bruttissima rissa riportando diverse ferite al volto. A dare la notizia il fotografo Maurizio Sorge, che sui social e sul sito Sorge Veritas ha pubblicato un video e le foto post aggressione.

L’attrice è stata aggredita a Dubai, dove si trova in vacanza e le foto e i filmati pubblicati dal paparazzo Maurizio Sorge sono davvero impressionanti. Nel video rilanciato sui social si vede l’attrice tamponare le ferite da cui esce copiosamente il sangue provocato da alcune bottigliate sferrate da una donna che poi è stata arrestata.

Linda Battista, l’attrice aggredita a Dubai

Pare che la donna sia stata aggredita con una bottiglia rotta e sul volto sono evidenti profondi tagli. Il fotografo ha pubblicato le foto scattate in ospedale, dove Linda Batista, 39 anni, nota al pubblico italiano per aver recitato in fiction come Elisa di Rivombrosa, Incantesimo, La signora delle camelie, Donna detective e tante altre.





Come riporta il sito di Maurizio Sorge, l’attrice è stata aggredita nell’Hotel Armani a Dubai, dove si trovava per lavoro, da una donna che le ha spaccato una bottiglia di vetro sul volto e riportando gravissime ferite. Ricoverata in ospedale, a Linda Batista i medici hanno dovuto applicare 43 punti sull’arcata sopraccigliare e tredici punti sul naso.

La donna protagonista dell’aggressione è stata arrestata e gli avvocati di Linda Batista hanno sporto denuncia. Sul profilo di Maurizio Sorge (clicca qui per vedere le foto – immagini che potrebbero urtare la sensibilità) tanti utenti hanno scritto messaggi di vicinanza all’attrice, nota anche per essere stata fidanzata con Rossano Rubicondi, l’attore italiano scomparso il 29 ottobre a New York.