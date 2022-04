Lutto per Licia Colò, l’annuncio commosso per la grave perdita arriva sui social. Le parole della conduttrice sono dirette alla cara mamma Marta, che come scrive la figlia “ha smesso di soffrire”. E i numerosissimi fan di Licia Colò non potevano che esternare tutto il loro affetto e la loro vicinanza in un moemnto così tanto delicato e difficile.

Questo il contenuto del post reso pubblico nelle ultime ore da Licia Colò: “Giovedì una parte di me è andata via per sempre. Un dolore enorme provato da tutti coloro che hanno perso una mamma… Ma va bene così perché Marta ha smesso di soffrire. Lo scrivo qui, sulla mia pagina, perché chi l’ha conosciuta possa dedicarle un ultimo pensiero”.





“Da oggi purtroppo non sono più figlia… L’ho detto quando l’ho salutata per l’ultima volta: nel corso della sua vita ha dato tanto a molti, e la cosa più bella è che, per chi l’ha conosceva, non è mai diventata la mamma di Licia Colò ma sono sempre stata io a rimanere per tutti la figlia di Marta. Ciao mamma, tienimi d’occhio ogni tanto…perchè ho ancora bisogno di te“.

Mamma Marta non godeva di buona salute da diversi anni, ovvero dal 2018. Una grave malattia contro cui ha lottato senza mai perdersi d’animo, circondata sempre dall’amore dei propri cari. Purtroppo però la situazione si è aggravata e mamma Marta ha chiuso per sempre i suoi dolci occhi.

Licia Colò è figlia unica. Sposata con il pittore Alessandro Antonino, la coppia ha dato alla luce una figlia, Liala. Il papà della conduttrice si chiama Giancarlo ed era pilota dell’Alitalia mentre mamma Marta era una sportiva. I genitori sono andati incontro a una separazione ma i loro rapporti sono sempre rimasti buoni: “I miei genitori mi hanno sempre detto che l’importante era fare ciò in cui credevo, quindi il loro sogno era che io potessi realizzare le mie aspirazioni, qualsiasi esse fossero”, ha affermato Licia nel corso di un’intervista per sul sito Interviste Romane.

