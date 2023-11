Colpo di scena nel caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini nei garage di via del Ciclamino la notte del 3 ottobre con 29 coltellate. La trasmissione “Chi l’ha visto?“, nella puntata andata in onda mercoledì 8 novembre, che ha ripercorso in un servizio televisivo le ultime ore della 78enne prima della morte. E spunta anche una nuova ipotesi sulle ore che hanno preceduto l’omicidio.

Secondo quanto spiegato nella puntata di Chi l’ha visto, l’impianto elettrico potrebbe essere stato manomesso per permettere al killer di agire al buio e non essere individuato. Chi ha manomesso il quadro elettrico? Potrebbe essere stato un inquilino del condominio ad agire, qualcuno che sapeva bene come muoversi all’interno del garage in cui è stata trovata la vittima.

Omicidio Pierina, sequestrati i vestiti di Louis Dassiliva

Sempre a Chi l’ha visto è arrivata una svolta sul caso della morte di Pierina Paganelli. Nel condominio di via del Ciclamino, teatro dell’omicidio della 78enne, sono nuovamente intervenute le forze dell’ordine per portare via alcuni vestiti di Louis Dassilva, il vicino di casa di Pierina e amante della nuora Manuela che viveva nello stesso stabile.

Si tratta di abiti diversi da quelli consegnati dopo l’omicidio di Pierina. E all’interno del condominio di via Ciclamino c’è molto nervosismo. “Se bussi ancora il mio campanello ti prendo a martellate…”, è stata la reazione del vicino Louis verso l’inviato di Chi l’ha visto? arrivato sul posto dopo la notizia del nuovo sequestro dei vestiti.

Tra gli effetti personali sequestrati a Louis Dassilva ci sono anche un paio di scarpe da ginnastica. Gli investigatori stanno riesaminando tutti i tasselli del puzzle e faranno anche un nuovo sopralluogo per cercare di capire come abbia agito l’assassino. Louis Dassilva, Manuela Bianchi e il fratello Loris sono i principali sospettati dell’omicidio, anche se non sono ufficialmente indagati.