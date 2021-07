È stata la gelida Letizia Gherardi in Vivere, la soap opera italiana ideata da Cristiana Farina e Lorenzo Favella, andata in onda per la prima volta il 1º marzo 1999, trasmessa fino al 23 maggio 2008 e diretta da Daniele Carnacina e Massimo Del Frate.

La carriera di Fiorenza Marchegiani inizia da giovane, quando si appassiona alla recitazione ed esordisce in teatro allo Stabile di Genova, recitando in La foresta, di Ostrovskij, e in I due gemelli veneziani di Goldoni, diretta da Luigi Squarzina. Poi esordisce in tv, dove recita in alcune serie della Rai come attrice minore o comparsa e nel 1981 arriva la grande svolta, con il ruolo di Marta nel primo film di Massimo Troisi, “Ricomincio da tre”.

Nel 1982 recita in altre due film, per proseguire la sua carriera in televisione, ma anche con cinema e teatro. Indimenticabile il suo personaggio nel cinepanettone di successo ‘’Natale a Wew York’’, dive veste i panni della ricchissima e temibile moglie di Christian De Sica. Dal 1999 è invece l’erede di una famiglia nobile, la perfida Letizia Visconti Gherardi, moglie di Alfio, nella soap opera Vivere.





“Io e Letizia ci somigliamo solo nell’attaccamento ai figli. – ha confidato in una intervista – Per il resto siamo diverse: lei appartiene all’alta borghesia, io vengo da una famiglia della media borghesi- papà preside, mamma maestra – originaria della provincia di Ancona, Offagna, dove sono nata nel luglio del 1953, sotto il segno del Leone. La Visconti poi, è snob mentre io sono una persona semplice”.

E ancora la vediamo in Incantesimo, dove interpreta Giancarla Morante, in alcuni episodi della serie Distretto di Polizia e nella serie Le tre rose di Eva, dove veste i panni di Livia Monforte. L’attrice Fiorenza Marchegiani ha un compagno di nome Roberto e ha due figli: Raffaella e il calciatore Filippo Maria Scardina.