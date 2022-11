È morto Leslie Phillips, l’attore britannico, noto soprattutto per i suoi ruoli nelle commedie Carry On e come voce del Cappello Parlante nei film di Harry Potter. Aveva 98 anni. Il suo agente ha confermato che l’attore è morto “pacificamente nella sua casa” lunedì 7 novembre.

Leslie Phillips ha fatto le sue prime apparizioni cinematografiche negli anni ’30. È ricordato per il suo ritratto comico grazie a Carry On Nurse, Carry On Teacher e Carry On Constable nel 1959 e nel 1960 ed era l’ultimo attore vivente delle serie tv. È diventato famoso per aver creato slogan suggestivi, come “ding dong”, “bene”, “ciao” e “io dico!”.

Leslie Phillips, morto l’attore voce del cappello di Harry Potter

La carriera di attore cinematografico di Leslie Phillips comprendeva principalmente ruoli comici, ma in seguito è passato ad altri lavori, incluso un ruolo al fianco di Peter O’Toole nel film Venus del 2006 che gli è valso una nomination ai BAFTA come miglior attore non protagonista. L’attore è stata anche voce per il Cappello Parlante di Harry Potter.

Sua moglie Zara ha detto al Sun: “Ho perso un marito meraviglioso e il pubblico ha perso un grande showman. Era semplicemente un tesoro nazionale. La gente lo amava. Era assalito ovunque andasse”. L’agente di Leslie Phillips, Jonathan Lloyd, ha confermato che la star è morta pacificamente. L’attore di Coronation Street Tony Maudsley, che ha lavorato con l’attore, è stato tra coloro che hanno reso omaggio, twittando: “RIP Leslie Phillips. Lavorare con lui è stata una gioia. E sì, ha detto DING DONG (perché gliel’ho chiesto)”.

Leslie Phillips è diventato famoso per le sue apparizioni nella serie di film Doctor – succedendo a Dirk Bogarde in film come Doctor in Love degli anni ’60 – così come in una serie di commedie in rapido movimento che lo hanno collaborato con il comico e impressionista scozzese Stanley Baxter. È apparso anche in Brothers In Law, The Smallest Show On Earth e The Man Who Liked Funerals.