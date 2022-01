Colpo di scena ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gli ospiti ha fatto il suo ingresso Leonardo Fumarola. L’ex ballerino Amici di Maria De Filippi edizione 2001 è tornato in tv. Appena si è seduto per giovare, il conduttore ha ricordato l’esperienza del danzatore nel talent trasmesso da Canale Cinque. Il giovane, uno dei più amati concorrenti di Saranno Famosi, ha colto la palla al balzo raccontare quello che fa adesso.

“Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali”, ha raccontato il performer, incassando i complimenti di Bonolis che ha poi fatto una battuta rivolgendosi a Laurenti: “Vede che lui si è evoluto, lei Laurenti non si evolve”. A questo punto Leonardo Fumarola ha risposto alle domande di Avanti un altro. Ma per lui niente da fare, non è riuscito nella scalata ed è stato eliminato.

Per chi non lo ricordasse, Leonardo Fumarola, oggi 38enne, spiccò in quell’edizione di Amici, nonostante alla fine trionfò il cantante Dennis Fantina. A seguito del talent, il giovane ha continuato a lavorare nel mondo della danza. Dal 2002 al 2006 è stato uno dei membri del corpo di ballo di Buona Domenica, mentre nel 2015 si è esibito in una puntata di Italia’s Got Talent con il gruppo di ballo Origami.





Poco dopo, nel 2017 ha partecipato quarta serata del Festival di Sanremo quando si esibì sul palco insieme ai danzatori aerei della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. Gli acrobati misero in scena uno spettacolo pazzesco e pirotecnico. Leonardo Fumarola, con i Kataklò, oltre a Sanremo, si è esibito in tutto il mondo.

Per chi non lo sapesse, Leonardo Fumarola ha anche fondato una compagnia di ballo nella sua città natale, la ASD Fly Land, di cui è il direttore artistico. Dal punto di vista fisico poi, il giovane è molto cambiato fisicamente. Oggi porta barba e baffi e capelli lunghi, raccolti in un codino. Però è rimasto intatto quel suo sguardo da eterno bambino. Un grande ritorno, quindi.