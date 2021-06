Era Leo in Streghe, oggi ha più di 50 anni ed è tutt’altra persona. Com’è diventato il marito di Piper

Streghe è una serie televisiva statunitense andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni 2000. In Italia in onda dal 1999 al 2006 su Rai 2. La serie segue le avventure delle sorelle Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano), e Paige (Rose McGowan) che viene introdotta solo a partire dalla quarta stagione.

Le vicende vanno dalla loro scoperta di essere streghe moderne alla loro eredità magica verso le nuove generazioni della famiglia. Sono delle streghe particolarmente forti e ognuna di loro è dotata di poteri magici individuali e risalenti alla Profezia narrata nel “Libro delle Ombre”. L’unione delle loro facoltà costituisce il “Potere del Trio”, fonte magica benevola potentissima. La serie ha avuto un grandissimo successo fed è stata trasmessa in ben 55 paesi. Nel 2006, al termine delle otto stagioni complessive, le è stato conferito il premio Academy of Motion Picture Arts and Sciences come serie più longeva della storia con tutte protagoniste femminili.

Tra i premi la serie può annoverare anche un BAFTA Awards per l’eccellenza televisiva al noto produttore esecutivo Aaron Spellin (padre di Tori, la Donna Martin di Beverly Hills 90210) e nel 2010 il quotidiano online The Huffington Post ha inserito Streghe nella top ten delle più grandi serie televisive fantasy di tutti i tempi.





Tra i personaggi della serie c’era anche Leo Wyatt, angelo bianco, poi marito di una delle tre sorelle, interpretato dall’attore Brian Krause. Appare per la prima volta nella terza puntata della prima stagione, dove si fa assumere dalle Halliwell come loro tuttofare, ma non è un tuttofare, è un angelo bianco, una creatura magica buona che ha il compito di proteggere le streghe ad esso affidate. Nel corso della serie si innamora di Piper, si sposano e avranno tre figli.

Oggi l’attore che ha interpretato Leo ha 52 anni, ha un figlio, Jamen, avuto dalla ex moglie e dal 2005 è legato sentimentalmente alla modella australiana Imogen Bailey. L’attore è stato sposato dal 1996 al 2000 con Beth Bruce. E ha avuto una relazione con la collega Alyssa Milano con cui ha recitato in Streghe.