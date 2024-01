Grande sorpresa per i telespettatori di Canale 5, che a partire dal 2 gennaio vedranno un’ex protagonista di Temptation Island ad Avanti un altro. Il programma di Paolo Bonolis sta quindi ripartendo e c’è grande curiosità per le nuove puntate. Si tratta dell’edizione numero 13 e, come rivelato dal sito Isa & Chia, ci sarà ovviamente Luca Laurenti al fianco del conduttore. E rivedremo anche personaggi che si sono già fatti apprezzare.

Questa ex protagonista di Temptation Island è adesso stata scelta da Avanti un altro per un ruolo molto interessante. Sarà infatti la Bonas in collaborazione con Paola Caruso. Il ritorno di quest’ultima non è infatti legato alla sua presenza in tutte le puntate, infatti si dividerà il compito con questa bellissima ragazza, che abbiamo già ammirato nel reality show estivo.

L’ex protagonista di Temptation Island sbarca ad Avanti un altro: chi è

Avremo anche due Bonus, ovvero Daniel Nilsson e Andrea De Paoli. Ma le attenzioni del pubblico saranno rivolte soprattutto all’ex protagonista di Temptation Island, che ha accettato la proposta di Avanti un altro e delizierà quindi tutti con la sua incredibile bellezza. In particolare, è stata una tentatrice della trasmissione di Filippo Bisciglia nell’edizione del 2020.

Ad approdare nel programma di Bonolis è Ilaria Gallozzi. La giovane, che ha 31 anni, fu la tentatrice dell’ex concorrente di Temptation, Antonio Martello, fidanzato con Annamaria Laino. Ora, come riferito sempre da Isa & Chia, la nuova Bonas di Avanti un altro lavora come modella ed è impegnata. Infatti, ha una storia d’amore con Cristiano Michele Bertelli, che non è famoso.

Originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ama il fitness e l’attività fisica come rivelato da TvBlog. Su Instagram ha 113mila follower e nelle scorse ore ha scritto un post per augurare a tutti un felice 2024: “Non conta la destinazione ma il viaggio! Vi auguro di godervi ogni singolo giorno di questo viaggio chiamato Vita! Felice anno nuovo!”.