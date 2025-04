Ha davvero del clamoroso quanto emerso su Zeudi dopo il Grande Fratello. Nella sua vita sentimentale ci sarebbe stato un vip italiano, che tra l’altro ha preso parte anche al reality show di Canale 5 qualche anno fa. Un flirt che non è mai venuto fuori durante l’esperienza della modella nel programma di Alfonso Signorini.

Ora che i riflettori si sono spenti sulla casa del Grande Fratello, ecco venire fuori l’incredibile indiscrezione su Zeudi e questo vip che avrebbe fatto parte della sua vita privata. Anche il sito Fanpage si era occupato di questa vicenda, quando però la Di Palma non era ancora così conosciuta da tutti.

Grande Fratello, Zeudi avrebbe avuto una storia col vip

A parlare di questa presunta relazione sentimentale dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata l’influencer Deianira Marzano. Ha usato il suo profilo Instagram per informare di questo rapporto tra Zeudi e l’ex gieffino. Ma vediamo chi è lui e cosa si era scoperto circa un anno fa.

Una follower della Marzano ha associato Zeudi a Manuel Bortuzzo: “Deia, buongiorno, su X circola voce che Zeudi e Manuel Bortuzzo siano stati insieme in passato. Ci sono le prove di like reciproci, articoli di Fanpage e anche in una foto di Manuel si intravede lei (la sua sagoma)”.

Manuel Bortuzzo è tornato al centro delle cronache in questi giorni anche per la condanna in primo grado subita dalla sua ex Lulù Selassiè, a causa di stalking contro il nuotatore.