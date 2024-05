I fan di Giorgia sono al settimo cielo. La cantante di “Come neve” e “Di sole e d’azzurro” sarà infatti la nuova conduttrice di un importante programma tv. Un grand colpo. L’annuncio è arrivato poco fa dai canali social di questa popolarissima trasmissione. E in pochi minuti la notizia ha fatto il giro del web. Sotto la comunicazione si contano centinaia di commenti da parte del pubblico che ha accolto benissimo la notizia.

“Finalmente una che si intende di musica”, scrive un utente del web. Un’altra persona non riesce a contenere il proprio entusiasmo e sentenzia così: “A saperlo prima facevo i casting solo per te”. “Unica buona novità”, scrive un altro ancora. E poi: “Adesso vogliamo un medley a puntata”. La notizia ha colto tutti di sorpresa. E cresce l’attesa per sentire le prime dichiarazioni della cantante. Lei infatti al momento non ha ancora parlato.

Nuova avventura per Giorgia in Tv: conduttrice del popolare programma

“Giorgia sarà la voce che ci guiderà in questa indimenticabile stagione di XF2024, fatevi travolgere perché il suo carisma vi conquisterà!”. Questo il post apparso sui canali social di X Factor, il talent show che negli ultimi anni ha sfornato star del calibro dei Manesekine, solo per fare un esempio. X factor torna da settembre su SkyItalia e in streaming solo su Nowtv.

Giorgia prenderà il posto di Francesca Michielin. Per lei si tratta di una seconda volta nei panni di presentatrice. La cantante si era misurata nella conduzione già nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, anche se lì faceva da spalla ad Amadeus. In quella occasione era apparsa a suo agio.

Queste di seguito erano estate le sue parole alla vigilia dell’impegno sul palco dell’Ariston: “Ama non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!”. Poi aveva continuato dicendo: “Poter annunciare gli autori e il titolo dei brani è un sogno che si avvera, mi ci alleno da quando sono piccola, adesso, ovviamente, ho già l’ansia da prestazione. Vorrei riuscire a essere di supporto ad Amadeus, accompagnarlo con grazia, umanità e un po’ di gioia: quello è un palco molto difficile per chi è in gara. Stemperare l’agitazione prima della performance può essere utile, ci riuscirò?”. Un esame superato e pieni voti.

Oltre al nome di Giorgia sono stati svelati anche i noi della giuria: Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jack La Furia. SI annuncia veramente una edizione scoppiettante.