“Ma dai, è lei”. Le Iene, Matteo Viviani intervista la vip per strada ma non la riconosce

A le Iene si parla degli affitti alle stelle a Milano. Matteo Viviani ha intervistato Ilaria, studentessa che ha piantato la sua tenda davanti al Politecnico di Milano, aprendo un dibattito nazionale sul fatto che nel capoluogo lombardo i prezzi degli affitti siano ormai proibitivi. Al quarto anno di Ingegneria ambientale, la studentessa 23enne, non ce la faceva più a passare 4 ore al giorno da pendolare per studiare.

Le Iene incontrano la studentessa con gli inviati Matteo Viviani e Marco Fubini. Dopo la protesta di Ilaria, accanto alla sua sono spuntate altre tende di altri ragazzi. La protesta è partita perché a Milano non si trova una stanza per meno di 700 euro al mese. Minimo 400 euro al mese, spese escluse, per una camera condivisa dove la privacy è ovviamente inesistente.

Leggi anche: “Volete la verità? Ve la dico”. Belen Rodriguez mai così a bomba: in diretta si lascia andare





Le Iene, Matteo Viviani intervista Caterina Caselli ma non la riconosce

I costi per gli studenti fuorisede sono spropositati a Milano, alle agenzie sono affidate poche case da affittare, perché la nuova tendenza è affittare tramite la piattaforma Airbnb, quella che si utilizza solitamente per prendere casa per le vacanze. Valentina Pometta del Comitato Abitare Via Padova ha proposto la sua idea lanciando un appello: “Ci deve essere un equilibrio, dobbiamo guardare a tutte fasce economiche e sociali”.

“Incentivare ad affittare agli studenti, aumentando le tasse per chi affitta sulle piattaforme come airbnb. Non solo: si potrebbero recuperare edifici mai terminati e ristrutturarli per farne delle case con affitti adeguati”, è l’idea di Ilaria, la 23enne intervistata da Le Iene. Matteo Viviani ha quindi intervistato alcuni cittadini di Milano per chiedergli la disponibilità di partecipare al progetto Prendi In Casa, in cui i proprietari ospitano gli studenti a prezzi ridotti.

L’inviato de Le Iene ha fermato la cantante e produttrice Caterina Caselli ma non l’ha riconosciuta. “Quanto è grande casa sua?”, ha chiesto Viviani. E la produttrice discografica ha risposto: “La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante”. Dopo la messa in onda, dopo la segnalazione di alcuni telespettatori, Belen Rodriguez ha chiarito: “Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani. Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico”.