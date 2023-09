Era rimasto ferito in un incidente stradale ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale. C’era stata molta apprensione per il volto della televisione, conduttore ed ex sportivo coinvolto in un terribile incidente avvenuto su una pista mentre provava un’auto il 14 dicembre dello scorso anno. All’incidente hanno assistito staff e amici del conduttore: “È stato un momento terribilmente difficile per tutte le persone coinvolte nell’incidente. Alcuni stanno ancora lottando con questo problema, quindi sono stati licenziati dal lavoro”, avevano detto poco dopo il terribile schianto.

Dopo mesi di cure in ospedale e interventi chirurgici, il volto della tv è tornato in pubblico e ha mostrato il suo nuovo volto. Nove mesi lontano dalle telecamere per le cure e per rimettersi dal terribile incidente che quasi gli ha tolto la vita.

Andrew “Freddie” Flintoff, le foto delle cicatrici dopo l’incidente

Il conduttore della nota trasmissione Top Gear Andrew “Freddie” Flintoff , programma televisivo della BBC che tratta come argomento principale i veicoli, in particolare automobili, con uno stile umoristico e provocatorio, si trovava in pista proprio per testare un’auto per il programma tv ed è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Dopo l’incidente stradale molti suoi colleghi che hanno assistito allo schianto e soccorso nei primi momenti Andrew “Freddie” Flintoff hanno abbandanato il programma a causa di disturbo da stress post-traumatico.

Le cicatrici dello schianto sono ancora visibili sul viso di Andrew “Freddie” Flintoff come si vede dalle foto fatte durante la sua apparizione insieme alla squadra inglese di cricket durante la loro giornata internazionale con la Nuova Zelanda a Cardiff. Flintoff, 45 anni, ha riportato ferite orribili alla mascella e costole rotte. Non è noto se lavorerà di nuovo in televisione. “Le scene erano orribili, qualcosa che vorresti davvero non vedere”, aveva spiegato uno dei testimoni dell’incidente stradale.

Una fonte ha detto al Mirror che Freddie “si sta preparando per tornare al lavoro”. “Sappiamo quanto questa serie significasse per lui”, hanno detto. “È stato un progetto appassionante che è stato amato anche dagli spettatori, quindi è fantastico che segnerà il suo ritoporno sullo schermo dopo quello che deve essere stato un periodo straordinariamente difficile”.