Laura Pausini, la gaffe all’Eurovision Song Contest 2022 è ormai sulla bocca di tutti. La frase pronunciata dall’artista e conduttrice nel Palaolimpico di Torino Eurovision Village durante la prima serata della kermesse canora che vede in gara artisti provenienti dai paesi europei è diventata virale e Laura Pausini è diventata protagonista di meme e gif.

Laura Pausini e la gaffe all’Eurovision sono circolate sul web tra video, gif e meme e in queste ore, grazie al sito Biccy, è saltato fuori un retroscena molto succoso. Ma andiamo con ordine, al momento della proclamazione dei 10 paesi finalisti Laura Pausini non è riuscita a pronunciare la parola “sixth” (doveva annunciare il sesto artista in finale) e si è lasciata andare a una frase in italiano.





Laura Pausini, la gaffe all’Eurovision Song Contest era preparata

Laura Pausini ha esclamato la gaffe “porca vacca”, la frase liberatoria ha scatenato l’ilarità del pubblico in studio e a casa e l’artista e conduttrice dell’Eurovision Song Contest si è subito scusata spiegando al pubblico “scusatemi, sono solo una ragazza italiana”. Oggi arriva la notizia che in realtà la gaffe di Laura Pausini all’Eurovision era preparata. Quindi nessun imprevisto o ”bello della diretta” come si dice quando qualcuno compie qualche gaffe, ma un siparietto organizzato.

Il video è stato pubblicato dall’account social del sito Biccy ed è stato girato durante le prove generali avvenute il giorno prima dell’inaugurazione della kermesse. Come si vede nel filmato, anche in quella occasione, Laura Pausini ha pronunciato la gaffe “Porca vacca”.

10 artisti in rappresentanza di altrettanti Paesi passano il turno volando direttamente verso la finale di sabato: Marius Bear con ‘Boys do cry’ (Svizzera), Rosa Linn con ‘Snap’ (Armenia), Systur con ‘Meo haekkandi sol’ (Islanda), Monika Liu con ‘Sentimentai’ (Lituania), Maro con ‘Saudade, Saudade’ (Portogallo), Subwoolfer con ‘Give that wolf a banana’ (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die together’ (Grecia), Kalush Orchestra con ‘Stefania’ (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’ (Moldavia) e S10 con ‘De diepte’ (Paesi Bassi).

