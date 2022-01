“Non me l’aspettavo.”. The Voice Senior, brutto colpo per papà Fabrizio: la reazione di Laura Pausini è istantanea

The Voice Senior, fine della corsa per il padre di Laura Pausini. Tutti pensavano di vedere il suo nome tra quello dei finalisti e invece Fabrizio Pausini pare non sia riuscito a convincere il giudice del talent show condotto da Antonella Clerici. Tutto questo nonostante la forte emozione suscitata nel pubblico dopo la sua esibizione. Cosa pensa la figlia Laura? Questa la sua reazione.

Poco dopo l’esibizione di Fabrizio, a salire sul palcoscenico di The Voice anche la moglie Gianna a cui Pausini è legato da ben 52 lunghi anni. Anche Gianna è stata visibilmente commossa dall’esibizione del marito e infatti le sue parole sono state più che esaustive.

Accanto alle parole di affetto e complicità della moglie Gianna, Fabrizio ha ricevuto anche il supporto della figlia Laura Pausini, che ha commentato l’eliminazione del padre dal talent attraverso un’Instagram Stories con parole che toccano le corde di molti e che lasciano comprendere lo splendido rapporto che esiste tra di loro.





“Qualche mese fa mio babbo Fabrizio senza dire niente a nessuno, ha preso la macchina ed è andato a Milano a fare le audizioni di The Voice Senior. Io sinceramente non me l’aspettavo e quando è tornato a casa sono rimasta un po’ scioccata”.

Poi aggiunge: “Ma poi ho capito che questo era un suo grande desiderio per dedicare questo momento ai suoi 3 nipoti: Paola, Cecilia e Matteo. Per me mio Babbo ha qualcosa di speciale nella sua voce e nella sua eleganza, è da sempre la mia ispirazione e il mio maestro”.

“Vederlo sul palco con la mia mamma nella semifinale di The Voice è stata una cosa molto particolare, di solito sono loro che guardano me e per questo… Mi sono molto emozionata. Vi amo mamma e babbo”, chiosa Laura sotto gli occhi dei fan.