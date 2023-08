L’attore aveva solo 36 anni, tv in lutto dopo la terribile notizia

Lutto nel mondo del cinema e della televisione per la prematura scomparsa dell’attore di film e serie tv. Aveva 36 anni e da anni combatteva una battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. L’agenzia di Kent, Carey Dodd Associates, ha annunciato la scomparsa sui social. Un annuncio che ha commosso i tanti fan delle famose serie tv a cui l’attore ha preso parte.

Nato nell’Essex il 30 marzo 1987, l’attore ha iniziato a recitare negli anni 2000. In “Game of Thrones – Il trono di spade”, ha interpretato un pastore in una breve ma memorabile scena del finale della quarta stagione nel 2014. Il suo ruolo è stato molto importante nel finale della serie televisiva di successo ideata da David Benioff e D. B. Weiss, trasmessa dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale via cavo HBO per 73 episodi in otto stagioni.

Darren Kent, morto a 36 anni l’attore di Game of Thrones

“È con profonda tristezza che dobbiamo comunicarvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent si è spento pacificamente venerdì”, ha dichiarato l’agenzia. “I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”, ha scritto l’agenzia di Kent, Carey Dodd Associates sui social.

Darren Kent è morto all’età di 36 anni. L’attore ha interpretato Goatherd nello show di successo della HBO Max, oltre a brevi ruoli negli spettacoli Green Fingers e Malpractice. Darren Kent ha anche recitato in EastEnders e Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Fuori dai riflettori, Darren Kent ha dedicato molto tempo a sostenere persone disabili, non disabili e svantaggiate come mecenate di Equal People Performing Arts.

Penni Bubb, fondatrice della Mushroom Theatre Company, ha premiato Darren Kent con questo ruolo nel 2018. “Darren era un uomo molto solidale, generoso e adorabile. Gli piaceva molto passare il suo tempo con noi ed esibirsi per i nostri studenti, specialmente quando cantava per loro! Ci mancherà così tanto il nostro amato mecenate e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento terribilmente triste”.