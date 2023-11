C’è grande preoccupazione alla Rai per il possibile addio di una conduttrice molto apprezzata. Ha ottenuto sempre risultati straordinari e per la televisione pubblica italiana perderla sarebbe un durissimo colpo. Ma le indiscrezioni sul suo conto sono sempre più insistenti e soprattutto nelle scorse ore sono usciti dei dettagli allarmanti. Lei sarebbe pronta ad andare altrove, lasciando i vertici di viale Mazzini con una bella gatta da pelare.

Una situazione da tenere d’occhio passo dopo passo, ma certamente la Rai deve fare di tutto per evitare questo terremoto. L’addio della conduttrice sembrerebbe essere sempre più probabile, servirà un grandissimo lavoro di convincimento per provare a non farla andare in qualche canale di concorrenza. Ma sapere cosa davvero succederà è praticamente impossibile, dunque ogni ipotesi è da prendere in considerazione.

Rai, addio della conduttrice sempre più vicino

A parlarne è stato il settimanale Oggi, ripreso poi dai principali siti nazionali, infatti si tratterebbe di un vero choc per i vertici della Rai. Il possibile addio della conduttrice stravolgerebbe i piani, quindi sarebbe davvero molto difficile riuscire a sostituirla nel migliore dei modi. Anche perché, come detto inizialmente, gli ascolti televisivi l’hanno premiata praticamente sempre ed eguagliare quei risultati è tutt’altro che abbordabile.

Ad andarsene potrebbe essere Francesca Fagnani con la sua trasmissione Belve, come scritto da Oggi: “La trasmissione è nei desideri di due realtà: una rete non generalista (non è Nove!) e una ricca piattaforma online. Per il servizio pubblico dell’era meloniana sarebbe difficile motivare la rinuncia a uno dei pochi prodotti che garantiscono indotti pubblicitari consistenti. Al settimo piano di viale Mazzini è perciò allo studio una proposta congrua per convincere Francesca a non abbandonare Rai 2″.

Non ci sono state reazioni da parte di Francesca Fagnani, quindi non sappiamo se ci siano veramente le basi per un abbandono. Ma la Rai sembrerebbe essere molto determinata affinché lei possa accettare la riconferma.