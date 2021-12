“C’è una data”. L’amica Geniale 3, tutto pronto per la nuova stagione: quando (e dove) la potremo vedere

Ci siamo, manca poco all’attesissima nuova stagione de L’amica Geniale, la serie tv targata HBO (il colosso televisivo del Trono di Spade, per intenderci) e trasmessa in chiaro su Rai 1. Il progetto televisivo, tratto dai romanzi di Elena Ferrante, raccontano la storia di Lenù e Lila, due amiche di una Napoli poverissima, lontana dal centro e dai lussi. Le vicissitudini delle due protagoniste hanno prodotto 4 romanzi che ora, pian piano, stanno per essere tutti trasformati in stagioni televisive.

Ora sta per uscire il terzo capitolo della saga: “Storia di chi fugge e di chi resta”. La storia vede le due amiche alle prese con l’età adulta, tra matrimoni e figli. La terza stagione de L’amica geniale è ambientata negli anni Settanta. Lila è un’operaia della ditta di Bruno Saccavo, l’amico di Nino Sarratore conosciuto ad Ischia. Ma le condizioni lavorative non sono delle migliori e Lila si fa portavoce di un’intera classe operaia. Lenù, invece, diventa una scrittrice affermata grazie all’aiuto del marito, erede di una prestigiosa famiglia.

Elena ha pure due bambine ma il ritorno di Nino cambia la sua situazione famigliare: gli ex compagni di scuola diventano ben presto amanti. Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due attrici de L’amica Geniale, dovevano restare in scena per le prime puntate per poi passare il testimone ad interpreti più adulte ma alla fine la produzione ha deciso di non fare alcuna sostituzione nonostante diversi provini.





A fare questa scelta il nuovo regista Daniele Lucchetti, che prende il posto di Saverio Costanzo. C’è da dire che in ogni caso, il figlio di Maurizio Costanzo,che questa serie l’ha praticamente ideata, è rimasto però nel team creativo in qualità di sceneggiatore. Le riprese de L’amica geniale 3 si sono tenute lo scorso anno tra Napoli e Firenze.

8 febbraio 2022 torna l'amica geniale, ho una ragione di vita pic.twitter.com/1pIO2INIwZ December 22, 2021

C’è stato poi un break a causa dell’emergenza Coronavirus ma pure per permettere alla Girace e alla Mazzucco, che hanno solo diciotto anni, di tornare a scuola e prendere la maturità. L’amica Geniale ripartirà sul piccolo schermo martedì 8 febbraio 2022, nella settimana successiva a quella del Festival di Sanremo. Otto gli episodi, spalmati su quattro prima serate, con il finale previsto per martedì 1 marzo 2022. Tutti pronti?