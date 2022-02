Appassiona la nuova stagione de L’amica geniale, la serie tv in onda su Rai 1 e basata sui libri omonimi di Elena Ferrante. Nella fiction le due ragazze sono amiche inseparabili ma che rapporto hanno fuori dal set? In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna Gaia Girace e Margherita Mazzucco – le amate Lila e Lenù – hanno ammesso di non essere amiche lontano dalle telecamere. “Con Margherita mi sono trovata bene sin dall’inizio, tra di noi c’è una grande intesa, ci troviamo bene a recitare, però non abbiamo mai avuto occasione di frequentarci al di fuori del set”, ha spiegato Gaia Girace, alias Lila.

“Non abbiamo voluto forzare questo rapporto, abbiamo deciso di lasciarlo così com’è e forse abbiamo fatto bene”, ha aggiunto Margherita Mazzucco, che fin dalla prima stagione presta il volto a Elena detta Lenù. Un’esperienza che ha cambiato la loro vita, ora le due giovani sono famose in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, le attrici de L’amica geniale hanno scelto di non frequentarsi nella vita di tutti i giorni. Secondo l’attrice che interpreta Lila, tra ragazze non esiste la vera amicizia.

La giovane attrice ha provato tante volte a instaurare un legame del genere ma non ci è mai riuscita a causa delle competizioni e dell’invidia. Per Margherita Mazzucco, ovvero Elena in L’amica geniale, il rapporto tra Lila e Lenù non è una vera amicizia ma solo una sfida di crescita personale, un amore-odio continuo.





Come saprete, ai provini per i l’Amica geniale sono arrivate giovanissime, senza alcuna esperienza nel mondo della recitazione. Una scelta voluta dal regista Saverio Costanzo, che cercava ragazze spontanee e naturali. Questa per loro dovrebbe essere l’ultima stagione: per la quarta infatti, sembra che la produzione sia intenzionata a prendere attrici più grandi per via dell’età.

Ma le cose per loro non finiscono: Gaia per il momento ha preferito non rivelare di più (il suo sogno è Hollywood), ma Margherita ha già fatto sapere che dopo L’amica geniale, sarà presentenel nuovo film di Susanna Nicchiarelli su Santa Chiara. Gaia Girace ha trovato anche l’amore – il nome del fidanzato fortunato è però top secret – mentre è ancora single Margherita Mazzucco, determinata a godersi da sola questi anni di spensieratezza e intenso lavoro.