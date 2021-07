Negli Usa il titolo originale è ‘My 600lb life’ ma da noi è conosciuto come ‘Vite al limite’. È il programma di grande successo che da anni va in onda su Real Time e vede come protagonista il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan.

Il chirurgo di Houston propone ai suoi pazienti con forti problemi di obesità di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all’intervento di by-pass gastrico, e poi per finire nella lista degli interventi di liposuzione. Tra i tanti protagonisti dello show, molti sono riusciti a cambiare vita. Anche se con fatica e grandi sacrifici, e oggi, a distanza di anni, i pazienti del dottor Nowzaradan si mostrano completamente trasformati sui loro canali social.

Lacey Hodder, com’è diventata dopo Vite al Limite

Questo è il caso di Lacey Hodder, 29 anni ai tempi di Vite al Limite, una forma molto grave di obesità e anche un disturbo bipolare. Molti telespettatori ricorderanno anche la sua caduta mentre scendeva dall’auto al suo arrivo a Houston. La bilancia segnava oltre 300 chilogrammi e il dottor Nowzardan è subito stato chiaro con Lacey Hodder.







Vista la sua situazione e il pericolo di vita a cui ogni giorno si esponeva, il percorso che il chirurgo le avrebbe imposto sarebbe stato complicato. Ma Lacey Hodder è stata sin da subito determinata e anche se tra mille difficoltà non si è mai arresa. Non solo, infatti, durante tutto l’anno del programma, ha rispettato le regole e i consigli del chirurgo iraniano, ma ha continuato a farlo anche una volta spenti i riflettori.

Oggi Lacey Hodder è un’altra persona. Finito lo show, ha continuato a mantenere un regime alimentare salutare ed equilibrato. Ha drasticamente cambiato la sua dieta ed è diventata vegana. I risultati sono evidenti e, attraverso il suo profilo Instagram, è possibile vedere il cambiamento. La giovane paziente di Vite al limite ha una nuova vita ed è indubbiamente più felice e, finalmente libera dai chili di troppo, può fare tutto quello che prima le sembrava soltanto un sogno lontanissimo.