Che imbarazzo a La7 con l’ospite apparso in mutande. Sì, avete capito proprio bene: è successo qualcosa di impensabile in una delle trasmissioni di questo canale. Ancora una volta sono stati gli attentissimi telespettatori, che stavano seguendo il programma, a notare tutto e a diffondere online il video. Quasi senza parole la conduttrice televisiva, che ha subito detto: “Ma cosa è successo?”. Non è la prima volta che in questo canale avvengano gaffe, infatti era avvenuto altro lo scorso mese di settembre.

Tra poco vi diremo tutto su quanto successo stavolta su La7, con l’ospite che è stato visto in mutande. Invece durante un Tg La7, la giornalista Bianca Caterina Bizzarri ha esclamato: “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra”. Avvertita dell’errore, la giornalista dopo il servizio ha precisato: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale, intendevo il telegiornale di La7”. Su Twitter la pagina Il Grande Flagello ha ironizzato, riportando il virgolettato della donna e aggiungendo: “Portarsi avanti #elezioni2022”.

La7, ospite in mutande a Omnibus: imbarazzo in studio

Entrando dunque maggiormente nello specifico, a La7 c’è stato un ospite che è stato notato in mutande. Tutto è successo nella giornata di domenica 16 ottobre, mentre stava andando in onda la puntata di Omnibus che si stava concentrando sul delicatissimo tema della guerra scatenata dalla Russa in Ucraina. In particolare, è stato interpellato un esperto per soffermarsi sui problemi legati all’aumento del costo del gas. In un attimo, l’ospite in videocollegamento ha avuto un imprevisto clamoroso.

Dunque, la webcam dell’ospite è caduta improvvisamente e lui è stato ripreso involontariamente in mutande. Nonostante abbia immediatamente rialzato la cam la frittata era già fatta. Si tratta del presidente di Assoambiente, Chicco Testa. La conduttrice Flavia Fratello è sembrata subito sorpresa e non sappiamo nemmeno se si sia immediatamente accorta della presenza dell’ospite con l’indumento intimo. Ma poi il filmato è stato pubblicato e ora è stato guardato da migliaia di utenti. Uno ha commentato: “Attenzione alle webcam che cadono”.

Ovviamente apoteosi sul web, con gli utenti che hanno commentato in modo ironico: “Ma è in mutande ahahaha”, “Ha risparmiato la lavatrice”, “Stava comodo”, “Pa*** all’aria”, “Ah, come si ritroverà l’Italia a breve, in mutande”, “Ma cosa costa alla gente mettersi un paio di pantaloni? Fossero anche di tuta”.