“Con lei è speciale”. Alberto Matano allo scoperto: lo dice in diretta davanti a tutti

Alberto Matano è ormai sempre più nei cuori degli italiani. Grazie alle sue capacità ed empatia è riuscito a conquistare tutti. Nei giorni scorsi aveva commosso tutti ricordando Giampiero Galezzi. “Qui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ovvero la puntata di Capodanno, e c’ero anch’io in studio a Domenica In. Lui non riusciva quasi più a camminare. E quella volta mi ha davvero impressionato”.



E Alberto Matano aveva aggiunto: “C’è un’onda di affetto che attraversa tutta la Rai oggi. Era un grande amico e un grande giornalista. Lo abbiamo tutti molto rispettato e molto amato”. Per lui era stato davvero difficile trattenere le lacrime. La commozione di qualche giorno fa ha lasciato oggi spazio ad un luminoso sorriso.



Oggi ospite di Alberto Matano è stata Giovanna Botteri. La giornalista ha commentato i casi trattati ma ha anche avuto modo di rivedere alcuni spezzoni tratti da servizi da lei realizzati in passato. “La mia Giovanna, che è stata tanto qui con noi ultimamente, ci ha raccontato dei pezzi di storia – ha detto Matano – Le voglio un bene speciale”.







Un po’ di serenità per Alberto Matano dopo che nei giorni era intervenuto sulla questione di Morgan a Ballando con le stelle, dove ormai è ospite fisso. “Per me lui a un certo punto ha un po’ deragliato, ma a quel punto sono stato aggredito anche io e mi sono chiamato fuori”. Tanti i commenti degli utenti in rete. “Morgan è sempre il solito grande musicista ma un carattere odioso. Bisogna sapersi controllare: la Lucarelli che si calmi un po’”.



E ancora: “Vergognoso che la Rai dia spazio a un tossicodipendente che non brilla come esempio …Fuori Morgan dalla rai ! VERGOGNA”. Tanti quelli che avevano mostrato solidarietà ad Alberto Matano. Per chi non avesse visto il programma, aggredito verbalmente dal cantante.