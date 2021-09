“È finita”. Amore al capolinea per la coppia vip. Dietro l’addio spunta una brutta storia

Cosa accade quando una pupa incontra un secchione? Beh, ce lo ha mostrato bene il programma “La pupa e il secchione e viceversa”. Il reality è stato trasmesso su Italia1 e condotto da Andrea Pucci con la partecipazione di Francesca Cipriani. A trionfare nell’ultima edizione è stata la coppia favorita, composta da Miryea Stabile e Luca Marini, che si è portata a casa oltre alla vittoria anche il montepremi di 20mila euro. Al secondo posto si è classificata la coppia Stephanie Bellarte e Alessio Guidi.

Proprio su questi ultimi si sono concentrate le attenzioni dei telespettatori. Tra i due infatti la scintilla è scoccata presto e già alla terza puntata della trasmissione c’è stato il primo bacio. Successivamente è stato lo stesso Alessio a confermare nel marzo scorso l’esistenza della relazione. Ebbene sembrava che i due dovessero partecipare anche all’ultimo Temptation Island. Ma alla fine non se ne è fatto più nulla e adesso arriva la sorpresa.

Proprio nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre Stephanie Bellarte ha fatto sapere a tutti che la sua storia con Alessio è finita. Il messaggio della story è chiaro: “Io e Alessio ci siamo lasciati. I motivi sono tanti. Troppi, non starò qui ad elencarli tutti. Vi dico solo che non sono più la tua priorità”. In tanti hanno risposto a Stephanie e hanno evidenziato come dalle story che condivideva si capiva che aveva altro per la testa.





La stessa Stephanie Bellarte si è sfogata così: “Quando preferisci fare i festini con le tipe che conosci da due giorni e definisci “la tua familia” piuttosto che rispondermi su whattsapp la situazione diventa ben chiara. Io mi sono rotta di passare per cornuta davanti a mezza Italia. E un’altra cosa se nemmeno sai cosa significa la parola “familia” perché evidentemente non gli dai peso evita di parlare della mia”.

Un messaggio e un’accusa chiarissimi da parte di Stephanie Bellarte che parla di tradimenti e festini. Alessio Guidi nel frattempo si trova in Spagna dove sta partecipando all’Erasmus. E sembra proprio aver risposto alle accuse e le illazioni dell’ormai ex fidanzata. Mentre molti follower hanno manifestato alla pupa la loro solidarietà, Alessio ha mostrato un cuore spezzato e scritto: “A volte l’apparenza inganna”. Insomma quale è la verità? E Alessio riuscirà a far tornare Stephanie sui suoi passi. Staremo a vedere.