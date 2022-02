“Nuova sfida, nuova avventura e nuova emozione. #colcuore”. Così Barbara D’Urso ha comunicato ai suoi fan la recente bellissima notizia. Sarà infatti lei a condurre la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. Un programma profondamente rinnovato. Intanto si parla di studio televisivo e giudici, su Dagospia leggiamo: “La Pupa e il Secchione sarà in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso, proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta”.

Per Carmelita negli ultimi giorni è arrivata anche un’altra notizia stupenda, ma che stavolta riguarda la vita privata. Barbara D’Urso diventerà infatti per la prima volta nonna. La famiglia si allarga con l’arrivo di una nipotina. Non si sa ancora quale dei due figli che Barbara ha avuto da Mauro Berardi, Giammauro e Emanuele, le darà questa immensa felicità. Intanto, tornando al lavoro, è stato svelato il cast de “La Pupa e il Secchione”.

Grande protagonista del Grande Fratello Vip, il suo nome era spuntato qualche giorno fa. Poi è arrivata la smentita. Adesso, però, c’è la conferma. Soleil Sorge farà parte de “La Pupa e il Secchione”. Lei sarà una delle giurate del programma condotto da Barbara D’Urso. È stato il settimanale Nuovo TV a dare la notizia. Niente da fare, invece, per un’altra gieffina, la modella Delia Duran. Ma chi completerà il cast della nuova trasmissione di Italia1? Beh, ora possiamo svelarlo.





La giuria, oltre che da Soleil Sorge, sarà formata anche da Federico Fashion Style e Antonella Elia. Per quanto riguarda, invece, le Pupe, ci saranno Flavia Vento, Asia Valente, Mercedesz Henger e Paola Caruso. Altri nomi sono quelli della fashion blogger marocchina Mila Suarez, ex di Alex Belli, e dell’archeologo e giornalista Aristide Malnati. Per i ruoli di ‘pupi’ principali candidati sono l’ex Temptation Island 2 Ivan Gonzalez e il figlio dell’ex calciatore Totò Schillaci e Rita Bonaccorso Mattia.

Il programma andrà in onda il martedì in prima serata, sono previste otto puntate. Per “La Pupa e il Secchione” ci sarà dunque una concorrenza agguerrita visto che sarà trasmesso nello stesso orario delle partite di Champions League e pure di una semifinale di Coppa Italia. Insomma, a questo punto sembra davvero tutto pronto. E voi che dite, riuscirà Barbara D’Urso a vincere anche questa sfida?