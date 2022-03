“Ho scelto lui”. Barbara D’Urso, c’è l’annuncio ufficiale: momento d’oro per il volto della tv

Dal 15 marzo torna in prima serata su Italia1 La Pupa e il Secchione Show e sarà condotto da Barbara D’Urso. Otto puntate e una formula completamente diversa per il programma che proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico della trasmissione stessa con i contenuti più tipici del reality show. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto.

Come si legge su Tgcom24, il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana.

La Pupa e il Secchione Show si va a posizionare nel palinsesto al martedì sera, giorno in cui si troverà la concorrenza su Canale 5 le partite a eliminazione diretta di Champions League e una semifinale di Coppa Italia. La nuova versione del programma condotto da Barbara D’Urso si presta perfettamente ad ampliare l’audience di Italia 1 sommando ai tipici telespettatori della rete un largo pubblico appassionato al racconto televisivo.





Nel frattempo arrivano le prime conferme sul cast de La Pupa e il Secchione Show. Durante Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha svelato alcuni dei concorrenti vip della nuova edizione del programma. Si tratta di Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso. “Ci saranno secchioni e secchione, concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno e ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento: stiamo arrivando”, ha detto la conduttrice.

Poi Barbara D’Urso ha mostrato i volti dei due giurati: si tratta di Federico Fashion Style e Antonella Elia. Il primo è reduce dal grande successo a Ballando con le stelle che gli ha permesso di farsi conoscere a un pubblico ancora più vasto. Per il noto hair stylist si tratta di un momento davvero felice. Antonella Elia lo scorso anno è stata opinionista del GF Vip insieme a Pupo. “C’è anche un terzo giurato che è ancora segreto”, ha concluso la conduttrice.