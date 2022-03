Nella serata di martedì 22 marzo andrà in onda la seconda puntata de ‘La Pupa e il Secchione’, programma condotto da Barbara D’Urso. E stando alle ultime informazioni, arriverà in trasmissione un personaggio noto della televisione, reduce da un’importantissima esperienza televisiva. Ovviamente c’è enorme curiosità per capire cosa farà, anche perché avrà un ruolo certamente non marginale e influirà moltissimo sul percorso dei concorrenti. A conoscerla molto bene è la giudice Soleil Sorge.

Intanto, parlando appunto de ‘La Pupa e il Secchione’, alla vigilia della seconda puntata è spuntato un problema: quello legato a Paola Caruso. L’ex bonas di Avanti un altro non si è presentata alla prima puntata della trasmissione per via di alcuni problemi di salute. Era stata proprio Barbara D’Urso a dare la notizia. “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”.

Oltre ai giurati fissi, che sono Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia, è emerso che a ‘La Pupa e il Secchione’ ci sarà anche un quarto giudice speciale. E nel secondo appuntamento ci sarà un’ex concorrente dell’ultima edizione del ‘GF Vip’, terminata proprio una settimana fa. Sono anche usciti fuori dei dettagli sul suo compito, infatti pare che stando alle anticipazioni, infatti ricordiamo che la puntata è stata già registrata, la ragazza ha salvato Asia Valente, Emy Buono e anche Alessandro De Meo.





Ad essere protagonista de ‘La Pupa e il Secchione’ la principessa etiope Lulù Selassié. Stando alla pagina social ‘Crazy Stars’, la fidanzata di Manuel Bortuzzo danzerà con i concorrenti e poi annuncerà i suoi salvataggi. Ovviamente grande curiosità è stata riservata proprio all’incontro di Lulù con l’ex coinquilina del ‘GF Vip’ Soleil Sorge’. Sembra, almeno secondo le anticipazioni, che non ci siano stati problemi per Barbara D’Urso, infatti le due ragazze hanno avuto un confronto tranquillo.

Lulù Selassié si è raccontata a ‘Verissimo’ e ha riferito dettagli davvero difficili: “Non so come ho fatto a non chiedere aiuto perché se lo avessi fatto subito forse non si sarebbe così allungata nei mesi. Ogni giorno che passava la situazione diventava sempre più grave questa persona mi aveva in pugno, mi diceva quello che dovevo fare, quando lo incontravo purtroppo dovevo fare cose che non volevo fare”.