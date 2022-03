“Non respiravo più”. Paura per la showgirl italiana: ricoverata in ospedale, le sue condizioni

La Pupa e il Secchione, la notizia mette in allarme i fan. È stato necessario il ricovero ospedaliero per la Pupa. L’annuncio arriva dalla diretta interessata e il piccolo incidente di percorso metterebbe a rischio persino la sua partecipazione al programma. E nel frattempo sono in tanti a chiedersi se si riprenderà per tempo.

Stiamo parlando proprio di Paola Caruso. La Pupa si trovava in un albergo di Roma dove stava trascorrendo il periodo di quarantena obbligatoria prima del suo ingresso a La Pupa e Il Secchione, quando è stata colpita da un attacco allergico che ha necessitato l’immediato ricovero presso la struttura ospedaliera della Capitale.

E se da un lato i fan mostrano particolare apprensione per la Caruso, dall’altro sono anche in molti a chiedersi se per lo start del programma, previsto il 15 marzo, Paola riuscirà a riprendersi. Ne frattempo gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute arrivano direttamente dal suo profilo social dove ha raccontato il brutto episodio.





“Non respiravo più”, afferma da una barella attaccata a una flebo. Le condizioni della showgirl non sembrerebbero essere gravi, ma ancora non si conoscono i tempi e le modalità delle dimissioni. In casi simili sempre meglio dimostrarsi prudenti. Quindi per i fan di Paola non resta che attendere notizie decisamente migliori.

Nel frattempo, Barbara D’Urso resta confermata alla conduzione del programma e di recente la conduttrice ha anticipato che per la nuova edizione del format: “Ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno. E poi ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”.