Francesco Chiofalo è stato uno dei protagonisti della puntata di martedì 22 marzo de La Pupa e il Secchione. Non solo per le dinamiche che si stanno creando all’interno del programma, ma anche perché ha raccontato la sua storia: nel 2019 dopo aver chiuso la relazione con Selvaggia Roma, aveva scoperto di avere un tumore al cervello e di essere così costretto a dover subire in tempi rapidi un lungo intervento particolarmente rischioso.

Ne ha parlato durante il programma ed è intervenuta anche sua mamma, la signora Fortuna, che ha raccontato la malattia del figlio: “Ebbe un incidente per il quale cadde per strada. E quindi per prassi arrivò l’ambulanza e gli fece una tac perché quando si batte la testa si fa la tac. E quindi gli dissero che ha una macchia nera abbastanza grossa. Probabilmente è un tumore. Noi ci siamo attivati per capire a chi rivolgerci. […] Lui non aveva assolutamente nessun sintomo. Poi ci ha spiegato il professore che lo ha operato che forse avrebbe avuto qualche crisi epilettica improvvisamente. E poi si sarebbe visto che c’era. Ma che poi lo avrebbe portato a una emiparesi. Una vita finita a 28 anni”.





“Aveva una macchia scura che dentro era ancora più grande – ha proseguito la mamma di Francesco Chiofalo -. Era grande come una palla di biliardo. Il professore disse che era un’arancia. Entra alle 8 del mattino in sala operatoria ed esce alle 21. Con un’anestesia fortissima, naturalmente. La parte bassa della sfera già toccava la parte sinistra del cervello. Ma è andata benissimo”.

La madre di Francesco Chiofalo, poi, continua affermando che ora ne ha un’altra: “Dietro il naso, altezza adenoidi. E dovrà operarsi. Non è urgente, ma prima non ce l’aveva. Lui è un po’ preoccupato”. Poco dopo Barbara D’Urso è andata a parlare proprio con Francesco Chiofalo che non sapeva che sua mamma fosse in studio: “Per me è un momento molto difficile. Quando ci penso…”, ha detto scoppiando a piangere e ha ammesso che il programma lo sta aiutando a distogliere la mente da tutta la situazione.

A questo punto Barbara D’Urso ha spinto Francesco Chiofalo a mandare un messaggio alla mamma dicendogli che lo stava guardando da casa: “Spero che sia fiera di me. Io cerco di essere un bravo ragazzo. Di fare quello che mi hai insegnato. Pure se ho sbagliato. A volte da giovane, Non sono stato un figlio perfetto. Ho sempre cercato di seguire i tuoi insegnamenti e di renderti orgogliosa di me anche se non sempre ci sono riuscito. Ti voglio bene”. Poi gli ha promesso una telefonata con la mamma e non appena è rientrato in studio, ecco la sorpresa: “Stai, bene, stai allegro e stai sereno. Goditi questo periodo, va bene? Ciao, tesoro. Stai calmo, ok? Grazie, Barbara. L’ammiro molto”, ha detto la signora Fortuna.

