La Pupa e il Secchione 2022 è iniziato. Lo show, parola che Barbara D’Urso ha voluto aggiungere al titolo della trasmissione in onda su Italia1, è partito martedì 15 marzo e si protrarrà per 8 settimane. Settimane di convivenza tra pupe e secchioni più o meno noti al grande pubblico in una super villa, sfide, giochi e quiz.

Le coppie sono state abbinate durante la prima puntata e tra queste anche quella composta tra Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera, e Vera Miales, compagna di Amedeo Goria. Finita la puntata, come gli altri anche loro due hanno dovuto affrontare la famosa prima notte insieme. Un momento che ha creato non poco imbarazzo in generale.

La Pupa e il Secchione 2022, cosa è successo la prima notte

A mostrare le immagini esclusive, davanti ai suoi ospiti vip tra cui Maria Teresa Ruta (ex moglie di Amedeo Goria, ndr), è stata Barbara D’Urso durante l’ultima diretta di Pomeriggio Cinque. Nicolò Scalfi e Vera Miales si sono recati nella villa de La Pupa e il Secchione 2022, nella loro camera da letto, e hanno iniziato a fare conoscenza.





E le cose sembravano procedere per il meglio ma quando è arrivato il momento di mettersi comodi per andare a letto, sono sorti i primi (presunti) imbarazzi tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione 2022. Vera Miales è apparsa fredda e distaccata nei confronti di Nicolò Scalfi, ma nonostante questo non ha rinunciato a sfoggiare il completo sexy per la notte, ovvero pantaloni di raso e un mini top con pancia e spalle scoperte.

Le opinioniste di Barbara D’Urso hanno subito sottolineato come la Pupa abbia esibito un falso pudore con il suo secchione. Ma i commenti più pungenti sono arrivati ovviamente da Maria Teresa Ruta che come detto è la ex moglie di Amedeo Goria, oggi compagno di Vera Miales: “Dice a lui ‘Girati un attimo’ per spogliarsi, ma non poteva farlo in bagno?”. E chissà cosa succederà prossimamente a La Pupa e il Secchione 2022.