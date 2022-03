Barbara D’Urso ha svelato i nomi dei primi concorrenti ufficiali della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality di Italia 1 in onda dal 15 marzo. Nella puntata di mercoledì 2 marzo di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha annunciato in anteprima i nomi dei pupi e delle secchione vip – la novità di quest’anno – e ha rivelato anche la presenza della giuria.

I giurati della nuova edizione de La Pupa e il Secchione saranno da Antonella Elia, Federico Fashion Style e una terza persona misteriosa, che potrebbe essere Soleil Sorge, influencer italoamericana concorrente del Grande Fratello Vip.

La Pupa e il Secchione: svelato il cast dei vip

“Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti”, ha detto Barbara D’Urso al pubblico di Pomeriggio Cinque, spiegando come sarà il suo nuovo programma. Tra i concorrenti vip, troviamo Flavia Vento che arriva dalla recente esperienza di Back to School, altro reality di Italia 1 condotto da Nicola Savino.





Tra i partecipanti c’è anche Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera che ha vinto un montepremi di oltre 800 mila euro. Nel cast troviamo anche il papirologo ed egiziologo Aristide Malnati, concorrente del Grande Fratello Vip 4 e l’Isola dei Famosi, e Francesco Chiofalo, volto storico del programma Temptation Island e noto anche per la relazione con Drusilla Gucci.

Nella nuova edizione de La Pupa e il secchione ci sarà anche Paola Caruso, showgirl che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi, Back to School, nota per essere stata la ‘Bonas’ di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. “Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”, ha assicurato la conduttrice nel promo del programma.