La Pupa e il Secchione 2022 sta per iniziare. Barbara D’Urso, che sarà al timone di questa nuova edizione del programma a cui ha voluto aggiungere la parola “show” nel titolo, è pronta a presentare pupe e secchioni martedì 15 marzo 2022 ma a quanto pare il via non andrà proprio come previsto. Intanto nelle ultime ore una delle concorrenti, Paola Caruso, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Si trovava in un albergo di Roma dove stava trascorrendo il periodo di quarantena obbligatoria prima del suo ingresso a La Pupa e Il Secchione 2022, quando è stata colpita da un attacco allergico che ha necessitato un immediato ricovero. La causa è legata alla sua allergia agli acari e dunque la sua partecipazione al programma ora è a rischio.

La Pupa e il Secchione 2022: “Assente nella prima puntata causa Covid”

Ma a quanto pare non è solo la presenza di Paola Caruso a rischio a La Pupa e il Secchione 2022. Com’è ormai noto ad affiancare Barbara d’Urso in questa sua nuova avventura ci saranno Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, che è freschissima di GF Vip, nel ruolo di giudici. Ma dopo l’ultima indiscrezione è bene usare il tempo del verbo al condizionale.





Lunedì mattina, dunque a 24 ore dall’inizio de La Pupa e il Secchione 2022, Antonella Elia sarebbe risultata positiva al Covid. La notizia non è stata ufficializzata dalla diretta interessata ma arriva dal sito TrashItaliano che fa anche il nome della possibile sostituta: Dayane Mello.

Antonella Elia tra le sue ultime Storie di Instagram aveva anticipato ai fan che si stava dirigendo verso gli studi del programma. Forse, fatto il tampone obbligatorio prima di varcare la porta, ha scoperto di aver contratto il virus. E dunque, se l’indiscrezione fosse vera, Antonella Elia sarà assente nella prima puntata dello show e pare che tra i volti contattati in queste ore ci sia Dayane Mello.