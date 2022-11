Stava commentando per la tv uno dei match del mondiale in Qatar, Danimarca –Tunisia (finito 0-0, ndr), e all’improvviso è fuggita dallo studio. Il suo gesto aveva stupito tutti: anche gli altri conduttori si sono guardati e non riuscivano a dare una spiegazione anche perché a scappare via è stata Nadia Nadim, una delle calciatrici più iconiche e famose: è ambasciatrice Onu ed è considerata una delle sportive più influenti al mondo secondo Forbes e fresca di laurea in medicina, presa per unirsi a Medici senza Frontiere una volta appese le scarpette al chiodo.

Per Nadia Nadim era il suo primo mondiale da commentatrice per la tv britannica ITV: lo ricorderà per tutta la vita non solo per l’esperienza professionale, ma anche per il dramma tremendo che ha vissuto praticamente davanti alle telecamere. Su questo episodio si è creato un mistero perché sul momento nessuno aveva capito la tragedia che aveva colpito la calciatrice e né lei né l’emettinte tv avevano spiegato esattamente cosa era realmente accaduto.

Nadia Nadim abbandona la diretta tv: è morta la mamma

Nadia Nadim, 34 anni danese di origine afghana, è scappata via dallo studio perché ha ricevuto una notizia terribile: sua mamma è morta dopo essere stata investita da un camion. È stata la stessa calciatrice a rivelare il motivo della sua assenza che ha lasciato tutti interdetti. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Nadia Nadim ha infatti rivelato che proprio nel corso della diretta su ITV ha saputo che la madre era morta a causa di un drammatico incidente: è stata travolta da un camion mentre tornava a casa dopo essere stata in palestra.

“Le parole non possono descrivere quello che sto provando. Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modo improvviso e inaspettato. Aveva solo 57 anni” ha scritto la calciatrice che dopo aver militato nel Manchester City e nel PSG, ora gioca negli Stati Uniti con la maglia del Racing Luisville. Un lutto terribile e inatteso per Nadia Nadim che senza pensarci un attimo ha abbandonato la diretta mentre commentava la partita Danimarca – Tunisia. La calciatrice sui social ha voluto ricordare la mamma 57enne con parole dolci e piene di tristezza.

“Era una guerriera che aveva combattuto per ogni centimetro della sua vita. Non mi ha dato la vita una ma due volte, e tutto ciò che sono è grazie a lei. Ho perso la mia casa e so che niente sarà mai più lo stesso. La vita è ingiusta e non capisco perché lei e perché in questo modo. Ti amo e ti rivedrò” ha difatti chiosato la stella del calcio femminile nel post in cui ha spiegato la sua fuga dala postazione commento in tv e sulla quale si era anche creato un mistero non riuscendo a spiegarsi l’assurda tragedia che le ha portato via l’amata madre.